No nabadzīga pierobežas apvidus par plaukstošu reģionu

Štīrijas Vulkānzeme ir zīmols, ar kuru Austrijas lauksaimnieki veiksmīgi pārdod savu produkciju. Vulkānzeme savulaik bija atpalicis, bet tagad ir viens no labāk attīstītajiem novadiem. Tur ražo un pārtikā izmanto visu, sākot no ķirbjiem līdz pat putnu gaļai. Šovasar uz Vulkānzemi mācību braucienā, ko rīkoja Latvijas Lauku Izglītības un konsultāciju birojs sadarbībā ar uzņēmumu “Sadales tīkli”, devās lauksaimnieki no Latvijas. Starp viņiem arī ilzenietis lauksaimnieks un Ilzenes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs.Kā jau liecina pats nosaukums, Vulkānzeme ir reģions Austrijā, kas atrodas pie Ungārijas un Slovēnijas robežas, un pirms daudziem miljoniem gadu radies pēc aktīvas vulkānu darbības. Pirms aptuveni 20 gadiem šis Austrijas reģions bija nabadzīgs, tajā bija augsts bezdarba un zems ienākumu līmenis. Vēlāk kāds vīrs, Josefs Obers, nolēma, ka tā tālāk dzīvot vairs nevar, radīja vīziju, kā reģionu padarīt par cilvēku dzīvei vislabāko. Viņš izveidoja domubiedru grupu, kurā iesaistīja arī vietējo pašvaldību un pat baznīckungu, aicināja aizmirst pagātni, izvērtēt sava reģiona priekšrocības, un, tās izmantojot, radīt cilvēka dzīvošanai un strādāšanai labāko vidi pasaulē. “Sadarbosimies, un, ticiet man, cilvēki brauks, lai klausītos jūsu stāstos, novērtēs jūsu darbu un būs gatavi par to samaksāt. Es būšu bagāts un jūs būsiet bagāti,” teica J. Obers.Viņa vīzija piepildījās. Štīrija kļuva par reģionu Austrijā, uz kuru tagad cilvēki pārceļas dzīvot. Reģionā ir aptuveni 100 tūkstoši iedzīvotāju, kuri saimnieko savos ģimenes uzņēmumos, sadarbojoties ražo produktu un no tā gatavo arī galaproduktu. Katrā saimniecībā ir arī nelieli veikaliņi, kur tos var iegādāties. Tas viss top rūpīgi un pie stingriem kvalitātes nosacījumiem. Šeit ierodas lauksaimnieki un tūristi, lai pirktu un pārdotu, lai mācītos, kā izaudzēt produktu un radīt pievilcīgu galaproduktu ar stāstu.