Neveselīgs dzīvesveids – katram trešajam

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Samazinās to iedzīvotāju skaits, kuri savu veselību vērtē kā labu, tā secināts “Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss” pētījumā. Lai arī lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka ikdienā ievēro veselīgu dzīvesveidu, aizvien liela daļa iedzīvotāju joprojām neveic regulāras fiziskās aktivitātes, arī kaitīgo ieradumu cilvēkiem netrūkst. Tomēr ir arī pozitīva tendence - sabiedrība arvien vairāk uzticas un novērtē farmaceitus.71 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka preventīvi rūpējas par savu veselību, pie tam tikai 15 % no šiem cilvēkiem to dara regulāri. 24 % aptaujāto atzinuši, ka par veselību nerūpējas vispār. Tas nozīmē, ka katrs trešais iedzīvotājs dzīvo neveselīgu dzīvesveidu. “Tendence - netiek pietiekami laika un rūpju veltīts savai veselībai un par preventīvu uzskata ģimenes apmeklējuma vizīti reizi gaidā, asins analīžu nodošanu vienu reizi vairāku gadu laikā. Pētījums rāda, ka 35 % savu dzīvesveidu vērtē kā neveselīgu. Tas ir satraucošs rādītājs, pie tam to cilvēku skaits, kuri savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu, ar katru gadu samazinās. Sievietes savu dzīvesveidu vērtē veselīgāk, vīrieši - mazāk veselīgi. Kopējā situācija gan uzlabojas, piemēram, 2016. gadā veselīgais vērtējums bija 53 %, šobrīd – 63 %, tomēr arī tas joprojām ir par maz,” stāsta aptieku tīkla “Apotheka” izpilddirektors Māris Lūks.