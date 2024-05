Mēro divsimt kilometrus pie alūksniešiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ārstu trūkums reģionos, tostarp Alūksnes slimnīcā joprojām jūtams, jo jaunie speciālisti lielākoties izvēlas strādāt galvaspilsētā. Šāda situācija risināma ar regulārām viesspeciālistu dežūrām, tādēļ līdzās pazīstamajam Alūksnes slimnīcas traumatologam Edgaram Perevertailo stājies ķirurgs Jevgēnijs Demičevs no Rīgas. Ikdienu viņš vada Gaiļezera slimnīcā, taču reizi mēnesī mēro ceļu uz divsimt kilometru tālo Alūksni. Lai arī ar darbu Alūksnes slimnīcā viņš ir apmierināts, pārcelties uz šejieni pavisam viņš nav gatavs, jo pagaidām šeit nesaskata izaugsmes iespējas.Iejutās ātriUz Alūksni J. Demičevs kā dežurējošais ķirurgs brauc vienu reizi mēnesī un šeit strādā 48 vai vairāk stundas. “Sākotnēji neapzinājos, ka ceļā no Rīgas un atpakaļ būs jāpavada teju trīs stundas. Reizēm braucot nogurstu vairāk, nekā slimnīcā strādājot. Alūksnes slimnīcas kolektīvā iejutos ļoti ātri. Kolēģi ir draudzīgi un atsaucīgi, nevaru pat salīdzināt ar lielo slimnīcas kolektīvu Rīgā, kur nereti katram ir savas intereses,” atzīst ķirurgs. Alūksnes slimnīcā darbu viņam ierādīja traumatologs dakteris Edgars Perevertailo. Priekšstats par traumatoloģiju speciālistam bija virspusējs, jo studiju laikā viņš tikai nedaudz “pieskārās” ortopēdijai. “Dakteris Perevertailo ir vienīgais traumatologs šajā reģionā un liels darbaholiķis. Viņš uz slimnīcu nāk arī sestdienās, svētdienās, ir vienmēr, kad es šeit strādāju,” saka jaunais ķirurgs.Atzinīgi viņš vērtē arī Alūksnes slimnīcas aprīkojumu, apstākļus palātās. “Te ir viss, lai veiktu jebkuru akūtu operāciju. Turklāt, tā kā aprīkojuma un instrumentu noslodze nav liela, to tehniskais stāvoklis ir kvalitatīvs,” stāsta J. Demičevs.Neievēro regulāras ēdienreizesTāpat kā citviet, arī Alūksnē pacientiem ir dažādas veselības problēmas. “Jāārstē ādas veidojumi, papilomas, nereti ir cirkšņu trūces, apendicīts, žultspūšļa operācijas. Žultspūšļa izņemšana ir viena no biežāk veiktajām operācijām Latvijā. Tā raksturīga sievietēm pēc 50 līdz 55 gadiem, taču arī jauniem cilvēkiem arvien biežāk ir problēmas ar žultsakmeņiem. Tas atkarīgs no iedzimtības, diētas. Cilvēki ir aizņemti ar darbu, karjeru, neievēro regulāras ēdienreizes, kas bojā viņu veselību,” vērtē ķirurgs. Viņš uzskata, ka ķirurgam, kurš veicis operāciju, ir jāuzņemas arī vadība pacienta ārstēšanā pēcoperācijas periodā: “Tas, kurš operēja, daudz labāk varēs saprast, kas ar pacientu notiek pēc operācijas. Tikai pēc operācijas apraksta to ir grūtāk darīt, ir grūtāk atrast problēmas cēloni, ja tāda rodas.”