Mazie mopēdauto iekaro Alūksnes ielas

Vēlme un iniciatīva iegādāties šāda veida četrriteņu mopēdu ar auto virsbūvi bija alūksnieša Riharda tētim Raitim Ozoliņam. “Man jau no bērnības patika dažāda veida tehnika, “rullēju” jeb ar ko, izņemot lidaparātu. Tehniku kopā ar tēvu remontējām, uzlabojām, izmēģinājām. Tas bija padomju laikā, kad tikt pie dažādām tehnikas vienībām bija grūti, tā bija zemas kvalitātes un mazas jaudas, salīdzinot ar mūsdienu spēkratiem,” stāsta Raitis. Līdz ar to arī Raita dēlam Rihardam pirmais braucamrīks - elektriskais kvadricikls - bija jau divu gadu vecumā. Pēc tam piecgadnieks jau stūrēja degvielas “aparātu”, un tā tālāk jau citus. Pagājušā gada vasarā Rihards sekmīgi nokārtoja attiecīgās kategorijas teorijas un praktiskās braukšanas eksāmenu tiesībām braukt ar motorolleru. “Nonācu pie secinājuma, ka jaunieši 14 gadu vecumā jau var pilnvērtīgi piedalīties ceļu satiksmē, tāpat kā pieaugušie, jo dzīvojam mazpilsētā, kur transportlīdzekļu kustības intensitāte nav tik liela,” domā R. Ozoliņš. Viņš sāka interesēties par šiem četrriteņu mopēdiem un izsolē Francijā nopirka salīdzinoši jaunu mopēdauto ar defektu. Abi ar dēlu to saremontēja, un “tā jaunskungs pats tika pie sava pirmā auto,” saka tētis.