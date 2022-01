Manuālā taras pieņemšana varētu būt sarežģīta

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jau 1. februārī, Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, kas pavērs iespēju iedzīvotājiem nodot tukšos depozīta iepakojumus kādā no aptuveni 1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Aptuveni puse no tiem būs automātiskie depozīta punkti, kur iepakojumu varēs nodot taromātos, bet vēl nepilni 700 būs manuālie, kur iepakojumu pieņems veikala pārdevējs. Tas varētu būt sarežģītāk, tādēļ par to, cik mazākie veikali gatavi jaunajai depozītsistēmas ieviešanai un kas jāņem vērā, dodoties nodot tukšos depozīta iepakojumus SIA “Alta S” veikalos Alūksnē un citviet reģionā, jautāju uzņēmuma valdes priekšsēdētāja vietniecei Lāsmai Korpai. Viņa atzīst – manuālā sistēma būs ļoti liels papildu darbs un apgrūtinājums pārdevējiem.