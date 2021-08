Mandala – ceļojums sajūtu pasaulē

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Zīmējot mandalu, cilvēka prāts apklust, pārtrauc risināt iekšējos dialogus, kļūst brīvs un cilvēks sadzird pats sevi. Mandalu zīmēšana ir meditatīvs un dziedinošs process, ļaujot atbrīvoties no sakrātām un neizdzīvotām emocijām, sāpēm, blokiem, notikumiem un atgūt iekšējo līdzsvaru. Šoreiz saruna ar mandalu mākslinieci Kristīni Om Shanti ne tikai par mandalu zīmēšanu, bet arī par sievišķību.Lai zīmētu mandalas, nevajag zīmēšanas priekšzināšanas - tikai ļauties un pamēģināt. “Nav iespējams uzzīmēt divas vienādas mandalas. Ne jau tādēļ, ka vienu dienu padodas labāk, bet otru ne. Tas ir atkarīgs no iekšējā stāvokļa. Mandalu var uzlūkot kā zīmējumu, kurā atkārtojam zīmes. Tieši tāpat strādā mūsu neironu saitītes galvā, kuras varam izmainīt dažādos veidos, un mandalu zīmēšana ir viens no tiem. Ne velti Kārlis Gustavs Jungs bija pirmais psihoterapeits, kurš mandalu izmantoja savās terapijā - lai uzzinātu visu par cilvēku,” stāsta Kristīne Om Shanti.