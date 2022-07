Mācās saimniekot kā vācieši

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada lauksaimnieki nesen atgriezušies no Vācijas, kur guva vērtīgu pieredzi jaunāko tehnoloģiju izmantošanā lauksaimniecības produktu ražošanas procesā, tehnoloģijas pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. Braucienu organizēja SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Alūksnes konsultāciju birojs LAD programmas “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar dalībnieku līdzmaksājumu. Tā laikā lauksaimnieki viesojās sešās saimniecībās Vācijā.Kā saimnieko vācieši, latviešiem rādīja “DEULA - Nienburg” lauksaimniecības skolas starptautisko attiecību speciālists Rouls Neillers. “Viesojāmies saimniecībās, kur audzē nobarojamos liellopus, slaucamās govis, kazas, ragainās aitas un Harcas kalnu sarkanās govis. Tās strādā kā bioloģiskās saimniecības un audzē savam reģionam raksturīgas govis. Latvijā tāda tipa ir Latvijas brūnās un zilās govis. Interesanti, ka saimniecībām zemes platības bija salīdzinoši nelielas. Vācijā ir problemātiski iegādāties zemes, tāpēc saimnieki iemācījušies iztikt ar to, kas ir. Piemēram, bioloģiskajai saimniecībai ar 80 slaucamām kazām bija vien 17 hektāri zemes. No kazas piena viņi paši gatavo kazas sieru, kas ir diezgan ekskluzīva prece, bet noiets ir. Citā saimniecībā, kur audzē gaļas liellopus, bija 370 lopi uz 170 hektāriem zemes. Salīdzinoši mums zemes ir vairāk, un līdz ar to neizmantojam tik maksimāli, kā to dara vācieši,” stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes biroja uzņēmējdarbības konsultante Sarmīte Svilāne.