“Laikmetu mielasts” kļūst bagātīgāks

Vērienīgas saturiskās un vizuālās pārvērtības piedzīvojusi Alūksnes muzeja pastāvīgā vēstures ekspozīcija “Laikmetu mielasts”, kas muzejā skatāma kopš 2014. gada un tapusi Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta ietvaros.Jāatgādina, ka ekspozīciju veido sešas tematiskās daļas, kas sniedz apmeklētājiem iespēju iepazīt Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules vēstures kontekstā. Pirmā daļa ir vēstījums par Alūksnes senvēsturi, otrā - par Viduslaikiem un Jaunajiem laikiem no 13. līdz 18. gadsimtam, trešā – par muižas laikiem no 18. gadsimta līdz 1918. gadam. Ceturtā daļa stāsta par Latvijas Republikas laiku no 1918. līdz 1940. gadam, piektā - par okupācijas periodu no 1940. līdz 1991. gadam, savukārt sestā - par Latvijas Republikas laiku no 1991. gada līdz mūsdienām.