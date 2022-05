Labos kokus zāģē, nokaltušos nē?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai Alūksnē, Tālavas ielā 5, varētu sākt biznesa stacijas būvniecības darbus, Alūksnes novada pašvaldība izcirta kokus. Acīgākie pamanīja, ka to darīja laikā, kad ciršana aizliegta - putnu ligzdošanas periodā, tādēļ vietā ir jautājums - kāda īpaša atļauja to ļāva darīt. Iedzīvotāji arī pamanījuši, ka kapos izgriezti veseli koki, bet sausie ne. Kādēļ tā?Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis skaidro, ka ar darbu sākšanu Tālavas ielā kavēties nedrīkstēja. Līgums par projekta realizāciju noslēgts pagājušā gada 13. decembrī un noteikts, ka būvdarbi jāveic astoņu mēnešu laikā no brīža, kad tas noslēgts. Savukārt būvdarbu līgums noslēgts vien 13. aprīlī, tādēļ darbi bija jāsāk nekavējoties. Pie tam programma, kur saņemts finansējums biznesa stacijas būvniecībai, nepiedāvā iespēju pagarināt termiņu.