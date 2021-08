Kino dziesmas, kas uzbur atmiņas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Nākamsestdien, 21. augustā pulksten 20.00 Pilssalas estrādē izskanēs koncerts “Latviešu kino Dziesmu svētki”, ko rīko “Producentu grupa 7”. Tajā klausītāji dzirdēs dziesmas no latviešu kinofilmām, kas tagad jau kļuvušas par leģendām.Labāko latviešu kino dziesmu izlasi Dziesmu svētkos izdziedās Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Anmary, Dainis Skutelis un instrumentālā grupa - Juris Kristons, Aivars Gudrais, Modris Laizāns un Ivars Kalniņš.Dziedātājs Normunds Rutulis, kurš arī vada šo koncertu, atzīst, ka tā tapšanā galveno lomu nospēlējusi latviešu mīlestība uz kino. Saruna ar viņu - gan par to, kā tapa šī koncertprogramma, gan arī par to, cik nozīmīga ir dziesmu un mūzikas loma kino.