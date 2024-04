Izvešanas cena paaugstināta lielgabarīta atkritumiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ne visi Alūksnes novada iedzīvotāji ir ielāgojuši, ka no šā gada februāra atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss”, kurš apkalpo klientus Alūksnes novadā, mainījis nosaukumu, pārtopot par SIA “Lautus vide”.Par to uzņēmuma klienti informāciju saņēma savos e – pastos, kā arī norēķinu sistēmā “Bill.me”. Taču kāds alūksnietis lūdza redakcijai to skaidrot. “Ne tikai nosaukuma maiņa mani interesē, esmu ievērojis, ka strauji pieaug maksa par atkritumu izvešanu. Katru mēnesi par tiem maksāju arvien vairāk. Lūdzu, laikrakstā sniedziet atbildi, kādēļ tas ir tā,” saka kungs cienījamos gados.Jauns nosaukums no februāraJau informējām, ka SIA “Pilsētvides serviss” pērn pieņēma lēmumu par uzņēmuma reorganizāciju – apvienošanu, un konkrēti, par SIA “Pilsētvides serviss” pievienošanu komercsabiedrībai SIA “Lautus vide”.