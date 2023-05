Izveido viedo biroju

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Grāmatvedība mainās, tā vairs nav tikai ciparu saskaitīšana vien. Turklāt darbu, ko kādreiz grāmatvedis darīja manuāli, tagad lielu darba apjomu izdara tehnoloģijas. Tas nozīmē - jāiet laikam līdzi un jāmainās,” saka uzņēmuma “Sniķere un Kļitko” valdes priekšsēdētāja Dace Sniķere - Kļitko, kuras uzņēmums tikko kā īstenojis LEADER finansētu projektu. Rezultātā radīts viedbirojs, kas ļauj strādāt no jebkuras vietas pasaulē. SIA “Sniķere un Kļitko” valdes priekšsēdētāja Dace Sniķere - Kļitko un darbiniece Sindija Ozola rāda mūsdienu tehnoloģiju iespējas - skārienjūtīgu tāfeli, ko izmanto ne vien ikdienas darbā, bet arī organizējot mācības un seminārus.Projekta nosaukums “Grāmatvedības ārpakalpojumu mobilitātes uzlabošana un viedbiroja izveide” izsaka visu būtību - iegādājoties modernu un mūsdienīgu aprīkojumu, radīts birojs, kas ļauj strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Dokumenti un visa informācija glabājas serverī, kam piekļūt var arī ārpus biroja. Tas ir ērti ne vien pašiem uzņēmuma darbiniekiem, bet arī klientiem, kuriem ne vienmēr jāierodas birojā klātienē risināt kādus jautājumus. “Viedbirojs nozīmē, ka mūsu darbs ir digitalizēts. Ir izstrādāts savs iekšējais mākonis jeb failu glabātuve, kas ļauj mums strādāt arī ārpus biroja un būt mobiliem. Jā, var diskutēt par to, cik šāds mākonis vispār ir drošs, bet tās ir mūsdienu iespējas, kas jāizmanto. Esam gan arī padomājuši par regulārām rezerves kopijām, kā tas atrunāts informācijas sistēmu drošības noteikumos” stāsta D. Sniķere - Kļitko.