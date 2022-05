Izjūt atsaucību un siltumu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ukrainiete Valentīna Barabaš kopā ar meitām - desmitgadīgo Jaroslavu un Darju, kurai ir 22 gadi, ir viena no tām māmiņām, kuras bēga no karadarbības Ukrainas pilsētā Dnipro. Viņas paspēja aizbēgt, pirms vēl pilsētai sākās gaisa uzbrukumi. Mājās palika viņas vīrs, znots un mamma. Alūksnē viņas jau iedzīvojušās - Valentīna ar meitām dzīvo Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā un strādā Alūksnes putnu fermā – taču joprojām sapņo par mājām.Valentīna ar meitām vispirms nokļuva Igaunijā. “Mēs bēgām no Dnipro nezinot, kur dosimies. Vispirms nokļuvām Igaunijā, bet tur bija grūtības atrast darbu. Manas meitas Darjas puisim, kurš palika Ukrainā, Latvijā dzīvo drauga Rastislava mamma Katja, un viņa draugs mūs paņēma uz Alūksni. Viņa mamma arī ir ukrainiete, kura apprecējusies ar latvieti. Te mūs iekārtoja dzīvot kopmītnēs, kur mūs arī ļoti gardi baro,” stāsta Valentīna.