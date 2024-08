Iedzīvotāji neizpratnē par asfaltēšanas prioritātēm

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Šovasar pēc pārbūves ekspluatācijā nodota Cerību iela Alūksnē. Tās pārbūve notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā par uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību. Tagad pašvaldība nolēmusi šī projekta ietvaros atbalsta saņemšanai pieteikt projektu par Ezermalas ielas pārbūvi. Tā arī nav neviena no pilsētas centra vai galvenajām ielām. Par to, kā nosaka prioritātes un kādā kārtībā izraugās ielas asfaltēšanai, neizpratnē ir ne vien pilsētas iedzīvotāji, bet arī domes opozīcijas deputāti.Pašvaldības domes Attīstības un Finanšu komitejas sēdē, apspriežot jautājumu par investīciju plāna 2022. - 2027. gadam aktualizēšanu un infrastruktūras sakārtošanu uzņēmēju atbalstam, izvērtās diskusija. Deputāts Modris Lazdekalns interesējās, kādēļ pārbūvei izvēlēta tieši Ezermalas iela, nevis kāda no pilsētas centrālajām ielām, piemēram, atsevišķi Helēnas ielas posmi.