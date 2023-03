Iedvesmo un iedrošina nebaidīties

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Grūtības ir tikai tāpēc, lai mēs kļūtu stiprāki un mācītos no tām, ir pārliecināta aktrise, modele, rotu dizainere, uzņēmēja, TV šovu vadītāja un žurnāliste Agnese Zeltiņa. “Ir bijis ļoti slikti un bijis arī ļoti labi, bet no jebkuras dzīves situācijas jāiziet ar paceltu galvu, iztaisnotu muguru un ticību sev. Jāiet tālāk, nebaidoties un nešauboties par sevi,” iedrošina A. Zeltiņa. Iedvesmas vakarā Virešu kultūras namā varēja vairāk uzzināt par viņu pašu, viņas dzīvi un diviem lolojumiem - grāmatu un rotām.Pirms diviem gadiem grāmatnīcu plauktos nonāca viņas sarakstītā grāmata “Agnese Zeltiņa. A-Z.”. Tas ir atklāts, patiess un godīgs stāsts par dvēseles līkločiem, dzīvi piecās valstīs un visbūtiskākajām vērtībām alfabētiskā secībā. Izdošana bija dāvana viņai pašai 50 gadu jubilejā. “Grāmatu rakstīt izlēmu tāpēc, ka man pašai pietrūka šāda apkopota izdevuma vai citu dokumentu, ko būtu atstājušas manas vecmāmiņas un vecvecmāmiņas. Par to, kāds bija viņu laiks, kā viņas dzīvoja, jutās, mīlēja, arī cieta un pārdzīvoja. Šī kļūda bija jālabo. Gribēju uzrakstīt ko tādu, kas būtu kā laika dokuments par manu dzīvi maniem bērniem un mazbērniem, varbūt arī mazmazbērniem, ja pēc 100 gadiem kāds vēl lasīs grāmatas un viss nebūs elektroniski,” stāsta A. Zeltiņa. Pirmā doma par grāmatas rakstīšanu viņai radusies 2015. gadā, kad vēl strādāja un filmējās Maskavā. Laiks Maskavā aktrisei nebija viegls, bija sevi jāpierāda, tomēr tieši esot svešumā, domājusi par savām dzīves vērtībām.