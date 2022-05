Ģimenē nebūtu jābūt neērtām tēmām

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“LGBTQIA+” - ko gan nozīmē šis abreatīvs? Latviski tas tulkojas – lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, kvīr (neheteroseksuāļu), interseksuāļu, aseksuāļu un abreatīvā nedefinētu cilvēku kopiena. Kāpēc par to ir svarīgi rakstīt? Reiz vasarā vadīju nodarbības bērnu pulciņam, kurā bija jāgatavo nozīmītes. Katrs zīmēja, ko vēlējās, un bija kāds bērns, kurš savā nozīmītē attēloja transpersonu karogu (LGBTQIA+ ir savs karogs, vairāk pazīstams kā varavīksnes karogs, bet katrai atsevišķai kopienai var būt arī savs karogs atsevišķā krāsu salikumā). Jaunietis, kurš zīmēja šo karogu, to vēlāk slēpa, un bērni savā starpā sačukstējās. Kad jautāju, kāpēc bērni slēpj šo nozīmīti, viņi atbildēja: “Jūs to nesapratīsiet.” Bet es sapratu, zināju šī karoga krāsas, nozīmītes nozīmi un sāku ar bērniem par to runāt. Prātā man palika tikai viena frāze, kuru teica kāds bērns: “Jūs esat kā mēs! Ar jums var par to parunāt! Skolā un mājās nevar.”Par to ir svarīgi neklusēt, lai arī jūsu bērni mājās droši varētu par to runāt, nebaidīties tikt nosodīti par to, ka viņi interesējas par tik dažādo pasauli. Saprast, ka, runājot par to, neviens no jūsu bērniem nemainīs savu seksualitāti, tā ir tāda, ar kādu viņi piedzimuši, tāpēc nevajadzētu uztraukties par pasaulē esošo dažādību, jo jūsu bērniem tas ir svarīgi. Tieši tāpēc tapa arī šis raksts, lai jūsu bērni vismaz mājās justos droši, runājot par savu, savu draugu un citu cilvēku seksualitāti, jo viņi to drīkst darīt nekautrējoties. Vecāki un vecvecāki var neizprast jaunas vēsmas, kā, piemēram, nonbinaritāti – cilvēkus, kuri nepieskaita sevi ne pie viena dzimuma un var ģērbties gan sievišķīgi, gan maskulīni, kā arī apvienot abas dzimumu iezīmes, pie tam uzsvērt, ka viņi neidentificējas ne ar vienu konkrētu dzimumu. Lai arī šīs lietas ir grūti izprotamas cilvēkiem no malas, tā ir mūsdienu realitāte, un mūsu bērni par to runās, līdz ar to, būtu tikai labi, ja viņu drošā vide būtu mēs, vecāki, nevis tikai viņu skolasbiedri vai draugi.