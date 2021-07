Gaujienā nedienas ar garo zāli

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ainaviski skaistajā Gaujienā, ko arvien vairāk apmeklē tūristi, jau vairākus gadus ir problēma ar nekoptiem īpašumiem pašā pagasta centrā. Pagasta pārvalde ir bezspēcīga - īpašumi turpina ieaugt zālē.Lielākā gaujieniešu sāpe ir īpašums “Krasti” iepretim autobusa pieturai. Ēka pieder pieciem kopīpašniekiem, tostarp SIA “Ape TK”, kam vienā ēkas daļā kādreiz bija veikals. “Ēka ir viena no Gaujienas muižas ansambļa sastāvdaļām. Veikala vairs sen nav un īpašums netiek sakopts. Viens no veikala logiem ir izsists, otrs - stipri bojāts. Pagasta pārvaldē esmu saņēmusi mutiskas sūdzības no vairākiem pagasta iedzīvotājiem, jo pie ēkas pulcējas vairāki alkohola lietotāji,” saka Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča