Epidēmijas nav, bet medikamentu aptiekās trūkst

Slimību profilakses un kontroles centrs 8. decembri paziņojis par gripas epidēmijas sākumu Latvijā. Tas gan nenozīmē, ka tā plaši izplatījusies visos reģionos, tomēr pa kādam saslimšanas gadījumam reģistrēts arī Alūksnes novadā. Pārsvarā pie mums cilvēki šajā gadalaikā slimo ar dažādām augšējo elpceļu vīrusu slimībām. To ārstēšanas gaitā problēmas sagādā tas, ka aptiekās periodiski trūkst antibiotiku, nav nopērkami bērniem nepieciešamie pretdrudža un pretsāpju sīrupi.Ģimenes ārsts Alūksnē un Liepnā Jānis Stabingis stāsta, ka viņa pacientu lokā nav sākusies gripas epidēmija, tomēr pa kādam gripas slimniekam vēršas pēc medicīniskās palīdzības. Arī ārstēties slimnīcā neviens no ārsta pacientiem nav nosūtīts. Ja tomēr gripa konstatēta, vissmagāk ar to slimo gados vecāki cilvēki, ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama arī maziem bērniem un grūtniecēm.