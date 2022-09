Elektrotīkla izveidei pasūtīs tehnisko projektu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jaunas elektrolīnijas un pieslēguma ierīkošanai dārzkopības kooperatīvajā sabiedrībā “Sīļi – 1”, Alūksnē, pieteikušies 82 mazdārziņu īpašnieki, līdz ar to biedrības valde projektētājiem iesniegusi lūgumu šim nolūkam sagatavot tehnisko projektu.Vecās elektrolīnijas, kas ierīkotas vēl ar elektrības stabiem, teritorijā ir morāli un fiziski novecojušas. Par to jau vairākus gadus laikrakstā vairākkārt stāstīts. Tomēr situācija vēl arvien nav mainījusies. Tagad, kad sabiedrībā ievēlēta jauna valde, šis jautājums atkal aktualizēts.Lai risinātu jautājumu par jaunas elektrolīnijas ierīkošanu mazdārziņu “Sīļi - 1” teritorijā, kooperatīva biedri tikās kopsapulcē. Apspriežot jautājumu par iespēju ierīkot jaunu elektrotīklu, sapulces dalībniekiem radās jautājums, vai arī citi pilsētas iedzīvotāji maksāja par elektrotīkla ierīkošanu līdz pieslēgumam? Vai tas jādara tikai “Sīļu” iedzīvotājiem? “Mana māja, kas atrodas “Sīļi - 1” teritorijā, ir nodota ekspluatācijā ar centralizēto elektroenerģijas pieslēgumu, kādēļ man vēl tagad jāmaksā par jauna elektrotīkla izveidošanu no transformatora līdz mājas pieslēgumam?” jautāja kāda sapulces dalībniece.