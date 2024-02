Darbs reizēm sāpina

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Savu politisko pieredzi Alūksnes novada pašvaldības deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Aivars Fomins guva “Tautas partijā”. Pēc tam daudzus gadus bija “Vidzemes partijas” biedrs, bet vēlāk iestājās partijā “Reģionu apvienība”, kas ar laiku pārtapa par “Apvienoto sarakstu”. Strādājot pašvaldībā pēc 2021. gada vēlēšanām, A. Fomins kopā ar “Zaļo un zemnieku partijas” pārstāvjiem sākotnēji bija opozīcijā, bet kopš pagājušā gada aprīļa viņš ir koalīcijā, jo tika iecelts par novada domes priekšsēdētāja vietnieku.- Jūs esat viens no pašvaldības vadībā visilgāk strādājošajiem deputātiem ne tikai Alūksnes novadā, bet pat Latvijā. Kā tas ir izdevies?- Savu darbību sāku 1988. gadā, kad biju Annas pagasta deputātu padomes priekšsēdētājs. 2009. gadā mani aicināja un es piekritu piedalīties novada pašvaldības vēlēšanās. Kopš tā laika arī te esmu. Vienu brīdi gan biju tikai deputāts. Tad tomēr man šķita, ka kaut kā pietrūkst, ka varu darīt vairāk. Kad biju mājās, es būtībā tikai eksistēju, jo, kad cilvēks strādā, viņš dzīvo. Tā tas bija man, jo es vienmēr biju pieradis būt sabiedrībā, notikumu centrā. Ja būtu bijusi kāda cita aizraušanās, iespējams, vairāk varētu pievērsties tai. Dzīvoju ar darbu pašvaldībā, un, ja tas izdodas, pašam prieks par to. Analizējot līdzšinējo darba pieredzi un atskatoties uz pagājušo laiku, saprotams, ka tas ir bijis vērtīgs. Varēju no malas vērot, kā lēmumi tiek izskatīti, uztverti un pieņemti. Jebkura dzīves situācija var cilvēkam kaut ko mācīt.