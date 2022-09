Būsim atbildīgi par to, ko pieradinām

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Kaķis vasarā pieklīda, barojām viņu, bet, kļūstot vēsākam laikam, labāk atdotu patversmei,” ar šādu lūgumu septembrī dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” Alūksnē vērsušies vairāki Alūksnes novada iedzīvotāji. Patversme ir pilna, un šobrīd mājas meklē 50 kaķi, tostarp 15 kaķēni.“Gribētos saprast iemeslu, kādēļ tā notiek un gadu gadiem nekas nemainās, lai gan par to runājam un stāstām, ka tā nevajadzētu darīt. Ir tikai septembris, un pie mums nonākuši jau vairāki bezsaimnieka kaķi ar kaķēniem. Ļoti labi saprotam, ka viss vēl priekšā un tos nesīs vēl arī oktobrī. Piemēram, kaķēnu sezona šogad sākās vēlāk, nevis aprīlī, bet jūnijā, tas varētu ietekmēt arī to, cik ilgi nesīs salstošos kaķus,” stāsta Elīna Dambe. Stāsti, kas patversmes darbiniekiem ikdienu jādzird, ir vieni un tie paši. “Visos gadījumos kaķis ir pieklīdis senāk. Par dzīvniekiem, kuri pieklīduši vakar, reti zvana. Kad jautājam, kādēļ neziņoja ātrāk, dienā, kad pieklīda, nevis pēc pāris mēnešiem, saņem atbildi – cerējām, ka dosies atpakaļ uz īstajām mājām, bet tas nav noticis un saimnieki nav atradušies. Nevienā gadījumā gan šie saimnieki nav arī meklēti - nav bijusi izvietota informācija, piemēram, sociālajos tīklos. Kaķis vienkārši bija un par viņu arī rūpējās,” stāsta “Astes un Ūsas” vadītāja Elīna Dambe.Tomēr, iestājoties aukstākam laikam vai arī sagaidot kaķēnus, situācija mainās un par pieklīdušo kaķi un viņa ģimeni gādīgie cilvēki rūpēties vairs nevēlas. “Kaķis ir pieradināts, barots, aprūpēts, bet te pēkšņi vairs nav vajadzīgs. Pusgadu baroji, tad tomēr vajadzētu uzņemties atbildību. Ja tas ir pieklīdis un saproti, ka nevarēsi par viņu rūpēties visu mūžu, tad nevajag pieradināt, bet uzreiz ziņot patversmei. Pieklīstot kaķenei, kādā brīdī piedzimst arī kaķēni - tomēr to varētu novērst, dzīvnieciņu laikus nogādājot patversmē,” norāda E. Dambe.