Bibliotēkai – jauni lietošanas noteikumi

Ar 1. jūliju ir spēkā jaunie Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi, ko apstiprinājusi vēl iepriekšējā Alūksnes novada dome. Tajos regulēta bibliotēkas sniegto pakalpojumu un krājumā esošo informācijas nesēju – iespieddarbu un citu dokumentu – lietošanas kārtība.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa stāsta, ka iepriekšējie noteikumi tika apstiprināti 2010. gadā, bet šajā laika posmā mainījies gan bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts, gan likumdošana, kas attiecas uz fizisko personu datu apstrādi, tādēļ bija nepieciešams izstrādāt jaunus.

Novada galvenā bibliotēka

Pamatojoties uz noteikumiem, bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas saskaņā ar Bibliotēkas nolikumu veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Alūksnes novadā un ir reģiona bibliotēku elektroniskā kopkataloga turētāja un veidotāja, koordinē tajā iekļauto bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

Bibliotēka darbojas kā publiska bibliotēka un apkalpo jebkuru interesentu. Bibliotēkas lietotājs ir juridiska vai fiziska persona, kas izmanto tās sniegtos pakalpojumus. Juridiskās personas apkalpo, pamatojoties uz noslēgtu sadarbības līgumu.

Reģistrējoties bibliotēkā, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte), jāaizpilda un jāparaksta anketa.

Bērnu kā lietotāju bibliotēkā reģistrē, iesniedzot galvojumu, kuru aizpilda un paraksta bērna likumīgais pārstāvis (galvotājs), uzrādot bērna un galvotāja personu apliecinošus dokumentus. Galvotājs sniedz atļauju bērnam izmantot bibliotēkas pakalpojumus un uzņemas materiālo atbildību.

Iespēja bibliotēkā reģistrēties attālināti

Jaunums noteikumos ir tas, ka personas var veikt attālināto reģistrēšanos bibliotēkā, aizpildot tās interneta vietnē pieejamo anketu un nosūtot to bibliotēkai. Pirmajā tās klātienes apmeklējuma reizē lietotājs vai galvotājs apstiprina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot anketu vai galvojumu. Attālināti reģistrētam lietotājam, kurš nav apliecinājis savu personu klātienē bibliotēkā, ir tiesības izmantot tikai tās attālināti sniegtos pakalpojumus.

Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir tiesības saņem autorizācijas datus (lietotājvārdu un paroli) attālinātajai piekļuvei savam bibliotēkas lietotāja kontam, izmantojot kopkatalogu https://aluksne.biblioteka.lv

Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs iepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem, ar savu parakstu apstiprinot šo noteikumu ievērošanu un piekrišanu par savu personas datu apstrādi.

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam bez maksas izsniedz bibliotēkas lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas krājumu un sniegtos pakalpojumus, un ir derīga visās kopkataloga bibliotēkās, lietotāja kartes vietā iespējams izmantot arī elektronisko identifikācijas karti.

Lietotājiem – gan tiesības, gan atbildība

Noteikumos atrunāta arī bibliotēkas lietotāju apkalpošana, bibliotēkas krājumā pieejamo informācijas nesēju izsniegšanas kārtība. Tie nosaka bibliotēkas lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību.

Informācijas nesēji lietotājam jānodod līdz bibliotēkas noteiktajam lietošanas termiņam. Saņemt lietošanai jaunus informācijas nesējus Lietotājam ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi ir nodoti iepriekš saņemtie. Vienojoties ar bibliotēkas darbinieku, izsniegto informācijas nesēju lietošanas termiņš var tikt pagarināts, ja tos nepieprasa citi lietotāji, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus.

Bibliotēka par Informācijas nesēju izmantošanas termiņu neievērošanu un nesaudzīgu to izmantošanu ir tiesīga lietotājam piemērot šādas sankcijas – lietotāja datos Bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE” veic atzīmi par termiņu neievērošanu vai nesaudzīgu izturēšanos pret informācijas nesējiem. Par to lietotāju brīdina mutiski, tiekoties klātienē vai zvanot pa tālruni, vai, nosūtot ziņu uz lietotāja e-pastu. Pie trešā izteiktā brīdinājuma lietotājs zaudē Informācijas nesēju izmantošanas tiesības uz vienu mēnesi

Ja pēc informācijas nesēju izmantošanas tiesību atjaunošanas, lietotājs turpina pārkāpt lietošanas noteikumus, bibliotēka var lemt par tās pakalpojumu izmantošanas tiesību atņemšanu uz sešiem mēnešiem vai bez atjaunošanas iespējas, par to viņam paziņojot rakstiski. Par laikā nenodotiem informācijas nesējiem turpmāk vairs netiks piemērota kavējuma nauda.

Jaunums noteikumos ir nodaļa par lietotāju personas datu apstrādi. Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi identificēt lietotāju bibliotēkas apmeklējuma laikā un uzskaitīt izmantotos bibliotēkas pakalpojumus, kā arī iegūt statistikas datus apkopotā veidā,

sazināties ar bibliotēkas lietotāju, galvotāju, lai atgādinātu par rezervētajiem vai laikā nenodotajiem bibliotēkas informācijas nesējiem vai lai ar lietotāja piekrišanu informētu par jaunumiem bibliotēkā.

Uzziņa

► Pēc reģistrācijas bibliotēkā pirmajā reizē līdzņemšanai lietotājam ir tiesības saņemt ne vairāk kā 3 informācijas nesējus.

► Turpmāk no bibliotēkas krājuma lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo informācijas nesēju skaits ir līdz 10 vienībām, no kurām informācijas nesēji, uz kuru izmantošanu ir izveidojusies rinda – 3.

► Līdzņemšanai izsniegto bibliotēkas Informācijas nesēju lietošanas termiņi: grāmatām, CD, DVD – 14 dienas; žurnāliem – 7 dienas.

► Līdzņemšanai neizsniedz: laikrakstus; žurnālu jaunākos numurus; informācijas nesējus ar atzīmi “Lasītavā”; starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtos informācijas nesējus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām Latvijas bibliotēkām, kas nav Alūksnes novada bibliotēkas.