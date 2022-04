Audzē saulespuķes Ukrainas atbalstam

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Dzeltenajām saulespuķēm dārzos šogad būs pavisam cita nozīme. Tās joprojām priecēs ar saulaino krāsu un skaistajiem ziediem, bet šogad tās simbolizēs arī Ukrainu. Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas lepnumiem, tādēļ arī Latvijā akcijā “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu” ikviens cilvēks, organizācija un darba kolektīvs aicināts sēt saulespuķes, tā paužot atbalstu Ukrainas tautai. Stādiņi jālolo līdz 9. maijam, Eiropas dienai, kad plānota saulespuķu stādīšanas talka. Aicinājumam atsaucās Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” grupa “Pūcītes”. “Lai arī varētu likties, ka bērni ir mazi un viņiem par karu nav jāzina, viņi par to zina. Dzird pieaugušo sarunas un jūt viņu satraukumu, varbūt nejauši redz sižetus televīzijā. Bērniem karš nepatīk,” saka audzinātāja Elga Auziņa.24. martā apritēja mēnesis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un šajā laikā saulespuķes ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm. Un ne velti - saulespuķe ir dzīvības un gaismas simbols. Ukrainas vēsturē saulespuķes izmantotas kā miera simbols jau iepriekš, īpašu nozīmi iegūstot 1996. gadā, kad, Ukrainai atsakoties no kodolieročiem, saulespuķes iestādīja bijušajā raķešu bāzē.