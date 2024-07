Atdzīvina vēsturiskos laikrāžus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnieti Pēteri Zālīti daudzi pazīst kā aktīvu Latvijas Tautas frontes un Barikāžu dalībnieku, fotogrāfu, vēstures entuziastu, ilggadēju koristu, radiotehnikas entuziastu, un varbūt mazāk zina kā aizrautīgu kolekcionāru, kura personīgajā krājumā ir pat nacionāla mēroga nozīmes krājuma priekšmeti, piemēram, gandrīz pilnīga VEF radioaparātu kolekcija, mehānisko mūzikas instrumentu kolekcija un arī iespaidīga pagājušā gadsimta sienas un galda pulksteņu kolekcija. Turklāt tie ir paša atjaunoti un gandrīz visi darbojas! Attēlā – Pēteris Zālītis ar savu pirmo kolekcijas eksemplāru – paša atjaunoto Švarcvaldes tipa pendeļpulksteni.Vairāk nekā divus gadsimtus mehāniskie svārsta pulksteņi bija precīzi instrumenti laika mērīšanai, kad tie kļuva par sava laikmeta simbolu. Līdz 19. gadsimtam pulksteņi bija atsevišķu amatnieku roku darbs, un tie bija ļoti dārgi. Šī perioda svārsta laikrāžu bagātīgais rotājums parāda to vērtību kā turīgu cilvēku statusa simbolu, kur pulksteņmeistari no dažādām Eiropas valstīm un reģioniem izstrādāja savus unikālos stilus un centās savus darinātos pulksteņus izcelt citu vidū. 19. gadsimtā pulksteņu detaļu rūpnieciskā ražošana pakāpeniski ieviesa svārsta pulksteņu izmantošanu vidusšķiras ģimeņu vidū, bet mūsdienās mehāniskie svārsta pulksteņi ir kļuvuši par izsmalcinātu interjera elementu.Alūksnes novada muzeja izstādē “Sens, tik sens bij tas laiks” apskatāmi dažādi 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma pulksteņi, no kuriem lielākā daļa ir darba kārtībā. Tos saglabājuši, atjaunojuši un apkopojuši personīgās kolekcijās alūksnieši Pēteris Zālītis un Jānis Korps.