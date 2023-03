Ar skatienu uz priekšu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pagājusi puse no 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēto tautas kalpu darbības termiņa. Nākamās pašvaldību vēlēšanas būs 2025. gadā. Šajā pusceļā aicināsim Alūksnes novada pašvaldības domes deputātus uz intervijām, lai īsi atskatītos uz šajā laikā paveikto, pagaidām nepaveikto un ieskicētu novada iedzīvotājiem svarīgos jautājumus, kas šobrīd ir deputātu dienaskārtībā un gaida risinājumu. Intervējamie 15 deputāti, intervētāji jeb laikraksta žurnālisti un interviju secība noteikta izlozes kārtībā. Intervijas publicēsim vienreiz vai divreiz mēnesī. Pirmā - ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru.Interviju lasi šodien laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas" vai Alūksniešiem.lv Plus!- Pagājusi puse no darbības termiņa, vai var teikt, ka paveikta arī vismaz puse plānotā un solītā?- Paveikts ir pat vairāk nekā iecerēts, darīts ir vairāk nekā solīts. Visu nemaz vienā intervijā nenosaukt, tādēļ pieskaršos nozīmīgākajam. Mums ir izdevusies veiksmīga sadarbība ar valdību, un Alūksnes novads ir atbalstīts vairākās projekta aktivitātēs, līdz ar to esam saņēmuši pietiekami lielu ārējo finansējumu novada attīstībai.Kā būtiskāko panākumu starp paveiktajiem darbiem aizvadīto divu gadu laikā varētu minēt finanšu piesaisti Alūksnes sporta centram, kas nepilnu divu gadu laikā uzbūvēts un nodots ekspluatācijā. Tas bija objekts, ko iedzīvotāji gaidīja gadus divdesmit. Turklāt cerību sagaidīt bija maz, jo objekts maksāja daudz, un mums tādas naudas nebija, taču - te nu tas ir.