Ar mīlestību pret Alūksni un darbu televīzijā

No mūsu novada nāk daudz radošu un talantīgu cilvēku – viena no viņiem ir žurnāliste, televīzijas raidījumu redaktore Amanda Birzgale. Kā tas ir, strādāt televīzijā, izjust izaicinājumus kā žurnālistei, noskaidrosim sarunā ar allaž smaidīgo Amandu. “Man ļoti patīk atziņa - “Tu nekad nevarēsi šķērsot okeānu, ja baidīsies izlaist krastu no redzesloka”. Es gribu šķērsot to okeānu,” apņēmības pilna ir alūksniete. Viņai ir svarīga izaugsme, taču ir iemācījusies dot laiku arī sev, nepārstrādāties un uz saviem mērķiem nekāpt tikai ar vienu lielu pakāpienu, bet to darīt, kāpjot pa vairākiem.Skolas gados Amanda darbojās skolēnu pašpārvaldē un visbiežāk viņu varēja sastapt Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, nevis mājās. “Joprojām atceros - mammai zvanīja viena no skolotājām un teica, ka man ir pārāk daudz ārpusskolas aktivitāšu. Tiesa, toreiz mācības liku otrajā plānā, jo pulciņus izvirzīju kā prioritāti. Tagad, atskatoties, protams, tā nevajadzēja darīt, bet jāsaka, ka pulciņi man ir palīdzējuši attīstīt vajadzīgās prasmes, virzīties uz priekšu,” viņa atzīst.Jauniete jau desmitajā klasē zinājusi, ka vēlas strādāt televīzijā, tikai vēl nebijis skaidrības, ko tieši tur darītu, un dažbrīd piezagusies arī neticības sajūta – vai tas ir iespējams. “Toreiz, protams, tas man likās kaut kas neaizsniedzams, bet savas domas par profesijas izvēli es tā arī nevienu brīdi nemainīju. Iespēju nestudēt es pat neapsvēru, mērķis bija bakalaura grāds. Kad pienāca laiks iestāties augstskolās, dokumentus iesniedzu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē komunikācijas zinātnē un socioloģijā. Izvēlējos to, ko teica mana sirds, un sāku studēt komunikāciju zinātni,” stāsta žurnāliste. Studijās bija jāizvēlas, kuru moduli mācīties, un viņa izvēlējās multimediju producēšanu, jo tieši šī nozare saistījās ar vēlamo karjeras izvēli.