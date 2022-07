Ar friziera profesiju sirdī

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnietis Mārtiņš Arbidāns jau 15 gadus dzīvo Apvienotajā Karalistē netālu no Mančesteras un, lai arī daudzus tautiešus uz ārzemēm aizved ekonomiskie iemesli, Mārtiņš stāsta, ka tas nebūt nebija galvenais motīvs, bet gan vēlme pēc piedzīvojumiem, kas viņu arī aizvedusi tik tālu no dzimtās pilsētas.“Viss sāka iet no rokas”Mārtiņam ir 40 gadi un pašlaik viņš strādā paša izveidotajā frizētavā, kā arī izklaides/apmācību aģentūrā. Tajā viņš organizē un vada dažādus pasākumus, sākot ar bērnu ballītēm, līdz lieliem festivāliem uz lielajām skatuvēm. Savukārt par frizieri viņš pat nebija plānojis kļūt, taču reiz izlīdzēja savam draugam, frizierei, kura arī vada savu salonu teju 25 gadus. “Gāju papļāpāt un darba dunā palīdzēju - ieliku mazgāties dvieļus, taisīju kafijas un tā tālāk. Viņa man piedāvāja nākt palīgā katru svētdienu. Viss sāka iet no rokas un tā nostrādāju četrus gadus! Manī raisīja interesi friziermāksla un nolēmu, kāpēc gan lai es to neapgūtu? Iestājos koledžā, ieguvu diplomu un nu jau 10 gadus esmu saistīts ar šo burvīgo mākslinieciskās izpausmes veidu,” stāsta Mārtiņš.