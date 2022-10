Apkure būs dārgāka jau rīt

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Kaut arī SIA “Alūksnes enerģija” septembrī publikācijā laikrakstā solīja, ka apkures cena varētu palielināties tikai no 1. decembra, 12. oktobrī uzņēmu paziņojis, ka jaunais tarifs spēkā stāsies jau 15. oktobrī.SIA “Alūksnes enerģija” pagaidu valdes locekle Gunita Ozola septembrī informēja, ka saistībā ar būtisku energoresursu un citu tarifā iekļauto izmaksu pieaugumu, kas tieši ietekmē siltumenerģijas ražošanu un pārvadi, uzņēmums jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu. Tas paredz spēkā esošo tarifu 55,05 eiro par megavatstundu (MWh) bez PVN palielināt uz 84,11 eiro/MWh bez PVN. Tobrīd, balstoties uz tarifa spēkā stāšanās kārtību un konsultējoties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, uzņēmums paredzēja, ka jauno tarifu klientiem varētu piemērot no šī gada 1. decembra. Tagad plāni mainījušies, jo mainījusies situācija.“Ik gadu pavasarī veicam jaunu cenu aptauju un noslēdzam līgumu ar piegādātāju par kurināmā piegādi visai apkures sezonai, kas ir no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim. Tāpat arī šogad. Līdz 30 septembrim “Alūksnes enerģija” šķeldu vēl iegādājās par cenu, kas bija spēkā 2021./2022. apkures sezonas kurināmā piegādes līgumā. Taču, ņemot vērā nenoteiktību kurināmā tirgū, kā arī straujo cenu pieaugumu, piegādes cena apkures sezonā diemžēl mainījusies. Sākot ar 1. oktobri, stājās spēkā jaunā šķeldas iepirkuma cena, kas mums ir augstāka nekā bija iepriekšējā sezonā. Būtībā apkures tarifs bija jāpalielina jau ar 1. oktobri, ko nevarēja īstenot, ņemot vērā tarifa apstiprināšanas un piemērošanas kārtību, ko nosaka normatīvo aktu prasības,” skaidro G. Ozola.