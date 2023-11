“Alūksnes putnu ferma” startē biržā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Kamēr turpinās strīdi par to, kas bija pirmais, - vista vai ola, tikmēr droši var apgalvot, ka AS “APF Holdings”, kura uzņēmumu grupā ietilpst arī SIA “Alūksnes putnu ferma”, ir pirmais vistu olu ražotājs Latvijā, kas startējis biržā un devis iespēju vairāk kā 2000 investoriem kļūt par uzņēmuma līdzīpašniekiem.“Kļūstiet par Alūksnes olu ražotāja akcionāru tagad!” aicināja reklāma ražotāja produkcijas kastītēs un citās reklāmas vietnēs, un, iespējams, arī laikraksta lasītāji kļuvuši par vietējā ražotāja akcionāriem, atbalstot ražošanu Latvijā. Jo šoruden AS “APF Holdings” startēja biržā, īstenojot savu akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO jeb Initial Public Offering). Uzņēmums ir pirmais Alūksnes novadā, kas sācis darboties biržā, un arī viens no retajiem Latvijā, jo kapitāla tirgus valstī pagaidām vēl tikai attīstās. Svarīgi, ka akcijas iegādājušies un par uzņēmuma ieguldītājiem kļuvuši arī 48 Alūksnes novada iedzīvotāji.“APF Holdings” valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs pastāstīja, ka šīs finanšu procedūras mērķis ir piesaistīt jaunas investīcijas olu ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai, darbības paplašināšanai Latvijā un eksporta tirgos, attīstot uz ilgtspējīgas aprites ekonomikas principiem balstītu darbību. “Iziešana biržā ir svarīgs signāls visiem mūsu klientiem, sadarbības partneriem, bankām, ka “APF” ir nopietns uzņēmums ar augstiem kvalitatīvās pārvaldības standartiem un kvalitatīvu finanšu vadību, kas vieš uzticību. Jo birža ir vieta, kur notiek atklāta tirdzniecība, uzņēmumi publicē informāciju, tādējādi kļūstot redzamāki gan investoriem un sabiedrībai, gan medijiem,” skaidro J. Adamovičs.