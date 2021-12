Aizraujas ar Ziemassvētku svinēšanu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jau bērnībā apeniete Ilva Sāre mammas doto naudu tērēja nevis našķiem, kā to darīja citi viņas vienaudži, bet iegādājās Ziemassvētku rotājumus. Ilvas mīļākie svētki ir Ziemassvētki, un īpašu svētku sajūtu viņa uzbur ne vien mājās saviem mīļajiem, bet visiem Apes pilsētas iedzīvotājiem, dekorējot Apes tautas namu un organizējot svētku pasākumus.“Īstās Ziemassvētku sajūtas rodas mājās. Man šo sajūtu ir ļoti daudz, tāpēc patīk ar to dalīties. Sajūtu, kā jāsvin Ziemassvētki un kādiem jābūt dekoriem gan mājās, gan darbā, saņemu no debesīm. Īstā sajūta rodas pati no sevis. Nesekoju līdzi svētku modei, krāsām un akcentiem, bet ļaujos. Daru tā, kā man tobrīd patīk. Bieži vien gadās, ka mana sajūtu krāsa, ko izmantoju adventes vainagu svecēm vai citiem dekoriem, ir pasludināta par modes krāsu. Nezinu, kāda šogad ir svētku krāsa, bet gribas sarkanus un sudrabotus dekorus,” stāsta Ilva.