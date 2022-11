Vispirms tīrīs rosīgākos ceļus

ZIEMA. Lai gan sagaidīta skaista ziema, tās radītie apstākļi nereti kļuvuši par pārbaudījumu autovadītājiem – braukšanas apstākļi gan novadā, gan arī ārpus tā bieži vien ir apgrūtinoši. Atbildīgie dienesti aicina iedzīvotājus izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci, izvērtēt sava auto riepu tehniskā stāvokļa atbilstību ziemas sezonai, kā arī būt uzmanīgiem un nepārvērtēt savas auto vadīšanas prasmes.

Foto: Sandra Apine

Ziema Alūksnes pusē, šķiet, iekārtojusies uz palikšanu un ceļu uzturētājiem ir, ko darīt jau no 16. novembra, kad uzsniga pirmais sniegs. Snigšana turpinājās arī aizvadītajās brīvdienās, tādēļ bija jāstrādā, lai iedzīvotāji varētu ērti, cik nu vien ziemas apstākļi to atļauj, pārvietoties kājām un ar transportu.

Tīra prioritāri

Alūksnes novada pagastos katra pagasta pārvalde pati organizē pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanu. “Atkarībā no tā, cik liels finansējums paredzēts ceļu uzturēšanai ziemā, pašvaldība izsludina iepirkumu vai veic cenu salīdzināšanu. Šādā veidā katrā pagastā slēdz līgumus ar kādu no uzņēmumiem, kas piedāvā ceļu tīrīšanas un kaisīšanas pakalpojumus ziemā,” laikrakstam stāsta Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Piemēram, Alsviķu pagastā, kur pašvaldības ceļi ir aptuveni 100 kilometru garumā, iepirkumu dala vairākās lotēs, lai ceļu attīrīšanas laiks būtu īsāks un ceļi iedzīvotājiem ātrāk lietojami.

Izpilddirektors norāda, ka pašvaldība savus ceļus pagastos tīra atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm, tomēr vērtē arī saimnieciski, pieskatot, lai vispirms būtu attīrīti tie ceļi, kur pārvadā skolēnus, pārvietojas piena sāvācējmašīnas vai notiek cita iedzīvotājiem prioritāra transporta kustība. “Iespējams, tur, kur ir mazāka apdzīvotība, ceļus iztīra vēlāk, bet katrā ziņā tad, kad beidz snigt, ņemot vērā iekšējās prioritātes katrā pagastā,” saka I. Berkulis.

Atbildīgs būs saimnieks

Kā jau esam informējuši, sākot ar 1. janvāri, Alūksnes novadā darbu sāks jaunā Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, kad katrā pagastā vairs nebūs sava pārvaldes vadītāja. Tomēr katrā pagastā būs saimnieks, kurš atbildēs arī par pašvaldības ceļu uzturēšanu ziemā. “Iedzīvotājiem būs pieejams saimnieka tālruņa numurs, pa kuru zvanīt gadījumos, kad nepieciešama ceļu uzkopšana. Arī līdz šim pagastos bija saimnieciskās daļas vadītāji, pie kuriem iedzīvotāji vērsās, lai vienotos arī par privāto ceļu tīrīšanas iespējām, vēlāk par to norēķinoties, un tā būs arī turpmāk,” skaidro izpilddirektors.

Sāk valsts svētkos

Savukārt valsts autoceļus ikdienā uztur VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Pirmos darbus uzņēmums veica jau 16. novembrī, samazinot slīdamību uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene). Visintensīvāk līdz šim snidzis 19. un 20. novembrī.

“VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes novada teritorijā ziemas dienestā izmanto vairāk nekā 21 dažādu tehnikas vienību: sešas kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un sniega lāpstām, sešus greiderus, piecus ekskavatorus, trīs traktorus un vienu buldozeru. Uzņēmumam kopumā ir vairāk nekā 620 dažādas ziemas dienesta tehnikas vienības, ko nepieciešamības gadījumā iespējams piesaistīt darbu izpildei,” laikrakstu informē VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Komercdepartamenta komercprojektu vadītājs Raitis Šteinbergs.

Slīdamības samazināšanā, veicot kaisīšanu, izmanto mitro sāli, sāls šķīdumu, smilts sāls maisījumu un smiltis vai sīkšķembas. “Visi materiāli pirms ziemas sezonas sākuma ir sagādāti un nepieciešamības gadījumā krājumus papildinām, lai varētu nodrošināt autoceļu uzturēšanu atbilstoši prasībām. Jau pirms ziemas sezonas esam sagādājuši materiālu krājumus – noliktavās sāls ir vairāk nekā 50 000 tonnu apjomā, bet smilts – sāls maisījums sagatavots vairāk nekā 10 000 tonnu apjomā,” atklāj R. Šteinbergs.

Valsts autoceļu uzturēšanai kārtībā ziemas sezonā arī noteiktas to uzturēšanas klases (A, B, C, D, E) un to uzturēšanas prasības ziemas sezonā. Uzturēšanas prasības 2022./2023. gada ziemas sezonā nav mainījušās.