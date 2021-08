Līdzekļus no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem saņemt nevarēs

Alūksnes novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildes vēstule uz pašvaldības iesniegumu par finanšu piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem gāzes eksplozijā cietušajai mājai Torņa ielā 15, Alūksnē, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Ministrija ir izvērtējusi pašvaldības iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto finansiālā pamatojuma dokumentu atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr.4212 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” un konstatējusi, ka pašvaldības pieteikums neatbilst minētajiem noteikumiem, līdz ar to finansējuma piešķiršana no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nav atbalstāma.

MK noteikumos noteikts, ka pašvaldība līdzekļus neparedzētiem izdevumiem katastrofu, stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai vai to radīto zaudējumu kompensēšanai var pieprasīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem. Taču daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Torņa ielā 15, Alūksnē, nav pašvaldības īpašumā vai valdījumā, jo dzīvokļi pieder to īpašniekiem, savukārt koplietošanas telpas (t. sk. kāpņu telpas, bēniņi, pagrabstāvi) ietilpst pie dzīvokļiem piederošajās kopīpašuma domājamajās daļās, tādēļ to īpašnieki un valdītāji proporcionāli ir mājas dzīvokļu īpašnieki.

Līdz ar to daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs – SIA “Alūksnes nami” turpinās apzināt iespējas ņemt aizņēmumu kādā no bankām nepieciešamo būvdarbu veikšanai, lai atjaunotu gāzes eksplozijā cietušo kāpņu telpu. Pašvaldība jau ir informējusi, ka pēc vairākām neveiksmīgām iepirkuma procedūrām dzīvojamās mājas cietušās daļas atjaunošanai, šogad SIA “Alūksnes nami” izsludinātā iepirkuma procedūra noslēdzās rezultatīvi.