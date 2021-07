Vai liels satura apjoms nodrošina labākos rezultātus

SEO optimizācijas neatņemama sastāvdaļa ir satura izstrāde. Tomēr, rodas jautājumi vai liels satura apjoms būs tas, kas nodrošinās labākos rezultātus un pirmās pozīcijas? Vai teksts var būt par garu un tā ietekmēt rezultātus? Vai mazāk ir vairāk?

Cik garam jābūt tekstam?

Jāsāk ar to, ka nav viena konkrēta formula, kas garantē vislabākos rezultātus katrai lapai, jo tās ir gan saturiski atšķirīgas, gan atšķiras to mērķauditorija. Tomēr, ir izpētīti dažādi satura risinājumi un izstrādātas vadlīnijas, kuras palīdzēs piemērot saturu SEO optimizācijas prasībām un vedīs pretī pirmajām meklēšanas rezultātu pozīcijām. Jāatceras, ar kādu mērķi teksts tiek radīts. Vai tas ir īss, informatīvs raksts vai tieši pretēji – garāks, padziļinātāks bloga ieraksts. Un šeit tiek izdalīti divi optimālie teksta garumi. Īsam, informatīvam tekstam, kā šis, ideālais garums ir aptuveni 300 vārdi, lai potenciālais lasītājs varētu ātri un ērti iegūt informāciju par tēmu, kas tam aktuāla. Bet, ja runājam par garākiem bloga ierakstiem, kas padziļināti izpēta kādu konkrētu jautājumu, tad 2021. gada aktuālākā informācija liecina, ka ideālais garums ir 1,760-2,400 vārdi. Jā, tas šķiet daudz, bet tā mērķis nav ātri informēt, bet gan padziļināt izzināt. Tātad arī potenciālais lasītājs to apzinās.

Kvalitāte vai kvantitāte?

Protams, var šķist, ka SEO optimizācija ir tikai mehānisks process, tomēr veidojot saturu, nedrīkst aizmirst par kvalitāti. Gan teksta kvalitāti, gan atbilstošu atslēgvārdu izmantošanu. Arī satura strukturizēšanai ir liela nozīme. Daži padomi kā padarīt saturu pievilcīgāku. Pirmkārt, jāatceras, ka teksts tiek radīts auditorijai. Ne tikai garuma ziņā, bet arī saturiski tam jābūt patīkami, ērti un viegli lasāmam. Ja Jūsu pārstāvēta nozare ir sarežģīta un prasa konkrētu terminu izmantošanu, atcerieties, ka ne visi lasītāji ar to ir pazīstami. Tādēļ, veidojot saturu, to labāk būtu vienkāršot un maksimāli samazināt sarežģītu terminu izmantošanu. Otrkārt, teksta sadalīšana paragrāfos un virsrakstu izcelšana palīdzēs lasītājam labāk orientēties un atrast fragmentu, kas tam ir nepieciešams. Treškārt, ja runājam par SEO optimizācijas iekļaušanu satura veidošanā, tad atslēgvārdi nedrīkst būt uzkrītoši. Pārmērīga to izmantošana var padarīt tekstu nelasāmu un grūti uztveramu.

Ja arī Jūs vēlaties rast labākos SEO optimizācijas risinājumus, bet neesat pārliecināts par pareizo ceļu – aģentūra SEO Eksperts spēs Jums palīdzēt. Sazinieties ar mūsu speciālistiem, kas ir eksperti ne tikai satura veidošanā, bet gan visos SEO optimizācijas etapos.