Vai ir piemērots laiks apsvērt hipotekāro aizdevumu?

Mājokļa iegāde ir viens no svarīgākajiem finansiālajiem lēmumiem dzīvē. Vairumā gadījumu šis lēmums tiek īstenots ar hipotekārā kredīta palīdzību, kas pievieno vēl vairākus nezināmos mājokļa iegādes procesā. Tomēr neraugoties uz to, pat pandēmijas laikā, cilvēku vēlme pēc sava mājokļa nav mazinājusies. Īpaši tāpēc, ka pašlaik ir visai izdevīgs brīdis tā iegādei.

Izvēle par mājokļa pirkumu

Savs jumts virs galvas ir viena no cilvēka dzīves pamatvajadzībām. Izdarot izvēli par savu mājokli, ikviens nonāk izvēles priekšā: īrēt to vai pirkt? Abiem variantiem ir savi plusi un mīnusi. Taču, ja iecerēts mājoklī dzīvot ilgtermiņā, finansiāli izdevīgāk būtu to pirkt. Kredīta maksājums parasti ir zemāks nekā īres maksājums. Turklāt kredīts tiek maksāts nu jau par savu īpašumu – pēc tā nomaksas mājoklis būs pircēja īpašumā. Turpretī īrējot visa summa nonāk mājokļa īpašnieka kabatā.

Izvēloties par labu mājokļa pirkumam, ļoti svarīgi ir atrast atbilstošu piedāvājumu (cena, atrašanās vieta, mājokļa izkārtojums utt.). Tas var aizņemt diezgan daudz laika un šajā stadijā jāuzmanās īpaši. Jo, ja pieņemts lēmums par pirkšanu, cilvēki mēdz kļūt nepacietīgi un uztraukties, ka palaidīs garām kādu labu darījumu. Tāpēc tie gatavi iegādāties īpašumu, kam cena varbūt pat ir mazliet virs tā patiesās vērtības vai pat vienkārši īsti nemaz neder (piemēram, atrodas tālu no darbavietas). Vienmēr arī jāatceras, ka potenciālā mājokļa cenu vajag salīdzināt ar līdzīgiem piedāvājumiem un, ja mājoklis neder, jāturpina meklēt, nevis jāsamierinās un jāizvēlas pirmais piedāvājums.

Hipotekārais kredīts – visbiežāk bankā

Aizdevums mājoklim ir nopietnas ilgtermiņa saistības, tāpēc visbiežāk šādus kredītus izsniedz bankas. Kopumā Latvijā aptuveni 160 tūkstošiem cilvēku ir hipotekārais kredīts ar vidējo summu ap 35 tūkstošiem eiro1. Tomēr īpaši hipotekārā kredīta gadījumā bankas ir īpaši uzmanīgas, izvērtējot potenciālā aizņēmēja kredītvēsturi, maksātspēju un potenciālā īpašuma vērtību gan pašlaik, gan ilgtermiņā. Gadās, ka mājokļa kredītu bankā nav iespējams saņemt pat tāda iemesla dēļ, ka tas atrodas attālu no Rīgas, un tas nozīmē, ka mājoklim ir zemāks vērtības potenciāls. Šādos gadījumos var tikai cerēt uz kādu nebanku aizdevēju, kas gan mēdz prasīt augstākus kredītprocentus.

Aizdevumu procentu likmes – vēsturiski zemākajos līmeņos

Lai gan pasaulē joprojām plosās pandēmija, iepriekšējos gados novērotās tendences nav mainījušās – aizdevumu procentu likmes ir ārkārtīgi zemas un regulāri sasniedz jaunus rekordus. Tas nozīmē, ka šo laiku var vērtēt kā izdevīgu brīdi jebkādu aizņēmumu, tostarp hipotekāro kredītu ņemšanā. Salīdzinot ar periodu pirms 10 gadiem, pašlaik kopējās procentu likmes vairumam aizdevumu ir vairāk nekā divas reizes zemākas, kas nozīmē daudz mazāku atmaksājamo summu. Tā, piemēram, EURIBOR (Eiropas starpbanku aizdevumu likme), ko parasti par pamatu iekļauj hipotekāro kredītu procentu aprēķinā, pašlaik ir pat mīnusos2. Tātad – par aizdevumu jāatmaksā tikai savas bankas noteiktie procenti, un arī tie ievērojami samazinājušies pēdējos gados.

Papildus izdevīgajiem aizdevumu nosacījumiem pandēmijas laikā nedaudz kritušās arī nekustamo īpašumu cenas Latvijas lielajās pilsētās. Šis fenomens galvenokārt saistīts ar to, ka tūrisma nozares apstāšanās dēļ pieaudzis tukšo īres dzīvokļu skaits, un tos savukārt izīrē par zemāku maksu vai cenšas pārdot, nevēloties turēt tukšus. Taču nekustamo īpašumu speciālisti norāda, ka tuvākajos laikos nekustamā īpašuma cenām Rīgā ir potenciāls augt par vismaz piektdaļu. Tas tādēļ, ka Latvijas galvaspilsētā vēl arvien nekustamais īpašums ir par 20-25% lētāks nekā Viļņā un Tallinā.

