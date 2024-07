Siltumsūknis vai granulu katls – Ko izvēlēties?

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas jāatrisina privātmājas būvniecības procesā, ir apkures sistēmas izvēle. Šobrīd variantu ir daudz – tie atšķiras izmaksu, efektivitātes, apkopes un uzturēšanas ziņā. Populāri varianti ir granulu katls un siltmsūknis. Lai saprast to, kura no iespējām būtu piemērotākā, jāzina to priekšrocības un trūkumi.

Granulu katls

Granulu katls ir pusautomātiskā apkures sistēma. Tai raksturīga pietiekami liela jauda, un granulu katla uzstādīšanai nav vajadzīga speciāls projekts un tā saskaņošana.

Izvēloties granulu katlu, ir jārēķinās ar kurināmā sagādi un uzglabāšanu. Tāpat ir jāveic regulāra sistēmas apkope. Granulu katla uzstādīšanai jāparedz atsevišķa telpa – būtiski arī, lai tā atbilst ugunsdrošības prasībām.

Siltumsūknis

Siltumsūknis ir automātiska apkure sistēma. Iespējami dažādi risinājumi, kas ļauj piemeklēt prasībām atbilstošāko. Izvēloties zemes siltumsūkni, kas ir efektīvākais siltumsūkņu veids, ir jārēķinās ar augstākām izmaksām un sarežģītāku uzstādīšanu. Tomēr, ņemot vērā to, ka apkures sistēma ir aktuāla ilgtermiņā, ieguldītais noteikti atmaksāsies.

Savukārt izvēloties citus veidus, piemēram, siltumsūknis gaiss – gaiss vai siltumsūknis gaiss – ūdens (https://www.termo.lv/siltumsukni/gaiss-udens/), jārēķinās ar to, ka tie ir efektīvāki mazāku platību apsildei, toties vieglāk uzstādāmi un izmaksā mazāk. Šāda veida siltumsūkņus labi kombinēt ar citiem apkures veidiem, piemēram, jau pieminēto granulu katlu.

Lai arī siltumsūkņu galvenā funkcija ir telpu apsilde, atsevišķi modeļi tiek aprīkoti arī ar gaisa dzesēšanas funkciju, kas īpaši noderīga vasaras sezonā.

Izvērtējot savas vajadzības un iespējas, kā arī salīdzinot vairākus variantus, ir iespējams atrast labāko apkures sistēmas veidu, kas būs teicams ilgtermiņa ieguldījums.

