Pašapkalpošanās noliktavu pakalpojumi Jūsu biznesa optimizēšanai

Latvijā jau kādu laiku ir pieejams ērts pakalpojums, kurš izmantojams gan privātpersonu sadzīves atvieglošanai, gan biznesa vajadzībām – pašapkalpošanās mantu glabātavas. Šādas mantu noliktavas, kas pasaulē populāras jau sen, pamazām audzē popularitāti arī Latvijā. Šāda pakalpojuma priekšrocības sākuši novērtēt arī vietējie un ārvalstu uzņēmumi.

Kādiem mērķiem pašapkalpošanās noliktavas izmanto uzņēmumi?

Pašapkalpošanās noliktavas uzņēmumiem izdevīgi izmantot gan pārdodamo preču sortimenta, gan uzņēmuma dokumentu arhīva gan sezonālo priekšmetu, piemēram, restorāna vasaras terases mēbeļu uzglabāšanai. Tāpat kā lielisks īslaicīgs risinājums šādas pašapkalpošanās noliktavu telpas izmantojamas biroja pārcelšanās gadījumos, kā arī periodiskai pārejai uz attālinātu darbu, vai pārejai uz mazāka izmēra biroja telpām.

Juridiskās personas atzīst, ka noliktavas pakalpojumi palīdz ievērojami optimizēt izmaksas par biroja telpu nomu.

Kādas ir noliktavu priekšrocības?

SELF STORAGE noliktavu atslēgšana notiek ar aplikāciju telefonā, un piekļuvi iespējams piešķirt jebkuram darbiniekam, kuram tā nepieciešama. Tāpat atvēršanas aplikācijā jums būs pieejami arī visi atvēršanas dati – vienmēr būs iespēja sekot līdzi, kurš darbinieks attiecīgajā dienā noliktavu apmeklējis. Uzņēmums to darbinieku loku, kuriem nodrošināta piekļuve noliktavai, varēs jebkurā brīdi pēc saviem ieskatiem mainīt.

Noliktavu telpas pieejamas dažādos izmēros sākot no 1m3 līdz pat 20m2. Uzņēmumi paši var izvērtēt saviem aktīviem nepieciešamo telpas izmēru, un izvēlēties piemērotāko noliktavas boksa izmēru. Citiem uzņēmumiem būs nepieciešama liela izmēra telpa ilgtermiņa glabāšanai, citiem pavisam neliels noliktavas bokss īsam periodam. Atsevišķu uzņēmumu biznesa specifikai var būt nepieciešama vienlaikus vairāku dažāda izmēra noliktavas telpu noma.

Papildus priekšrocība, kas pieejama SELF STORAGE, ir iespēja preču iekraušanai/izkraušanai iebraukt noliktavu kompleksā pilnībā zem jumta. Iebraukt SELF STORAGE noliktavu kompleksā var gan ar vieglo automašīnu, gan lielāka izmēra transportlīdzekļiem. Tāpat SELF STORAGE noliktavās pieejami pārvietošanas rati, un kravas lifti – smagāku un lielizmēra priekšmetu pārvietošanai. Biroja pārcelšanās gadījumā iespējams iegādāties kartona kastes un citus iepakošanai nepieciešamos materiālus, kā arī izīrēt plauktus, lai ērti varētu organizēt savas izīrētas noliktavas telpas izkārtojumu.

Jūsu biznesam noliktavas telpas būs pieejamas visu diennakti – jūsu darbinieki varēs piekļūt uzņēmuma lietām jebkurā diennakts stundā.

Vairāk informācijas par SELF STORAGE piedāvājumiem juridiskajiem klientiem atradīsiet SELF STORAGE mājas lapā!