Nepieciešamie soļi pieminekļa izgatavošanai

Akmens apstrādes uzņēmums piemini.lv dalās ar ieskatu, kā tiek izgatavoti kapu pieminekļi. Kādi ir nepieciešamie soļi pilna cikla pieminekļu izgatavošanai. Uzņēmums veic pieminekļu izgatavošanu uz vietas Latvijā, tāpēc klientiem nav jāuztraucas par tā izcelsmi.

Pirmais solis ir granīta bloku piegāde no Zviedrijas, Somijas vai Ukrainas. Granīta bloki ir lieli akmens kluči, kas iegūti granīta karjeros no granīta klints. Klintīs tiek veikti daudzi tuvi urbumi aptuvenā

taisnstūra bloka formā, tad bloks tiek atskaldīts vai atspridzināts no pārējās klints daļas. Bloki ir gatavi transportēšanai.

Atvestos granīta blokus tālāk zāģē šķēlēs. Standarta biezums kapu pieminekļiem ir 7cm vai 10cm. Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot arī citus biezumus. Pirmā bloka zāģējamā šķēle ir ar dabīgu aizmuguri, jo viena mala ir zāģēta, bet otra – klints gals. Tālāk bloks tiek sazāģēts nepieciešamajos biezumos ar akmens tilta zāģi, kuram ir speciāli dimanta zobi, kas paredzēti granīta zāģēšanai.

Kad viss granīta bloks ir sazāģēts šķēlēs, tās tiek liktas uz automātiskā akmens plaknes pulētāja. Lai iegūtu spoguļgludu atspīdumu granītam, to ir nepieciešams pulēt ar astoņiem dažādas pakāpes dimanta segmentiem. Pirmie segmenti izslīpē no akmens ārā zāģa palikušās švīkas, katri nākamie segmenti ir arvien smalkāki un padara virsmu arvien gludāku un spīdīgāku. Pabeidzot pulēšanas ciklu ar pēdējiem segmentiem, virsma ir kļuvusi spoguļdzidra un izceļ akmens dabīgi skaisto krāsu un rakstu.

Pēc granīta plāksnes pulēšanas tā tiek sadalīta mazākos gabalos. Parasti no vienas plāksnes sanāk vairāki pieminekļi, atkarībā no to izmēra. Ja piemineklis, kas jāveido, ir skaldītas jeb kaltas formas, tad tam tiek nozāģēta pamata vieta, uzzīmēta forma, kura tiek izskaldīta. Pieminekļa apakšā tiek ieurbts caurums priekš armatūras stiprināšanas. Ja nepieciešams izgatavot piemineklim zāģētu formu, tad tas tiek darīts ar granīta CNC rūteri. Datorā tiek sagatavots rasējums nepieciešamajai pieminekļa formai. Tālāk tā tiek pārnesta uz CNC rūteri, un tas šo formu izgriež ar speciālu granīta dimanta frēzi. Piemineklim malas var paliktas zāģētas. Ja ir izlemts par labu šim variantam, tad pieminekļa malas tiek pieslīpētas, lai nebūtu redzams no frēzes nedaudz atstātais ceļš. Ja ir nolemts pieminekļa malas nopulēt, lai tās ir pilnībā gludas, spīdīgas, tāpat kā pieminekļa priekšējā plakne, tad tālāk tas tiek darīts ar rokas pulēšanas iekārtu un dimanta pulējamo ripu komplektu.

Kad pieminekļa forma ir izgatavota, tas ir gatavas gravēšanai. Pirms gravēšanas uzsākšanas tiek izstrādāta pieminekļa gravēšanas vizualizācija un nosūtīta klientam. Tā ir priekšrocība, kas dod iespēju klientam redzēt iepriekš, kā izskatīties pieminekļa gravējums, lai pārbaudītu visu gravējamo datu pareizību un izvērtētu, vai gravējuma noformējums atbilst viņu vēlmēm. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas, kamēr klients dod akceptu gravējumam.