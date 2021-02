Kāpēc granulu deglis vajadzīgs katram apkures katlam?

Apkures sezona tuvojas noslēgumam, un šis ir piemērots laiks, lai izvērtētu savas apkures sistēmas sniegumu vienā no pēdējās desmitgades sniegotākajām ziemām. Cik viegli vai grūti bijis tikt galā ar kurināšanas uzdevumu? Varbūt kādreiz aizsala šķūnītim slēdzene un aukstākajā no ziemas naktīm nācās palikt bez iekura? Varbūt izaicinājumus sagādāja aukstums, kas sagaidīja ierodoties mājās un palēnā mājas iesilšana?

Mūsu platuma grādos zināmākā ir malkas apkure. Tomēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības komiteja aicina malkas krāsnis nomainīt pret dabai draudzīgākiem apkures veidiem, jo kurināšanas laikā rodas sīkie putekļi (PM2,5), kas nenāk par labu nedz kurinātāju veselībai, nedz gaisa kvalitātei. Šogad arī privātmāju īpašnieki var pieteikties atbalsta programmām, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti.

Sadarbībā ar Commodus, kas jau vairāk kā 10 gadus konsultē par apkures sistēmām, aplūkosim, kā pāriet uz videi draudzīgāku kurināmo – biomasu vai granulām. Noslēpumainā detaļa, kuru jāpievieno apkures katliem, ir Commodus granulu degļi.

Tomēr atgriezīsimies vēlreiz pie sadaļas par pārrašanos atdzisušā mājā, malkas sagādāšanu, pacietīgo iekuršanas procesu un lēno uzsilšanu…

Siltums uz burvju mājiena

Siltuma uzturēšanu, pateicoties granulu deglim, patiesi iespējams nodēvēt par maģisku procesu – granulu deglis nodrošinās, ka katls iekuras pats. Ja pievienots arī termostats, temperatūra tiks regulēta automātiski. Ja tā būs par augstu, katls pārtrauks darboties, ja par zemu – iekursies. Tāpēc nebūs jāsatraucas par aizsalušām trubām vai jāpārrodas vēsā mājā.

Lai granaulas tiktu automātiski padotas, vajadzīga tvertne. Tā jāuzpilda tikai reizi nedēļā vai pat retāk. Var arī pieslēgt atsevišķu ārējo tvertni – garāžā vai laukā. To jāuzpilda reizi kurināšanas sezonā un mierīgi varēs kurināt visu gadu.

Granulu degli iespējams pievienot teju jebkuram katlam, tomēr pašattīrīšanās funkcija gan pieejama tikai rūpnieciski ražotiem granulu katliem.

Kas ir biomasa?

Biomasa ir viens no atjaunojamajiem energoresursiem. Biomasa ir veidojusies no organiskām vielām, tā ir dabas resurss. No ekoloģiskā skatu punkta raugoties, tā ir vislabākais no kurināmajiem, jo tā ietekme uz dabu ir neitrāla. Biomasa tiek iegūta, piemēram, pārstrādājot pāri palikušās skujas vai citus materiālus, kas iegūti mežistrādes laikā.

Kādas ir cenas?

Granulu degļu cenas atkarīgas no ražotājiem. Kvalitatīvs deglis maksā sākot no 1 200 eiro. Bet degļi, kuriem pieejamas viedās vadības funkcijas (lai kontrolētu siltumu no viedierīces, redzētu tā darbību un izsauktu servisa meistaru, kurš to pieregulēs attālināti) – sākot no 2 000 eiro.

Kāpēc granulu degli vērts izvēlēties ikvienam apkures katla īpašniekam? Tas ir ekonomisks risinājums, lai pārietu uz videi draudzīgāku kurināmo, kā arī nebūs jāiegādājas jauns apkures katls.