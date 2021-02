Kā izvēlēties grāmatvedības uzņēmumu?

Lai gan grāmatvedības programmatūru izmantošana var palīdzēt pārraudzīt uzņēmuma izmaksas, tomēr labs grāmatvedības darbs sniedzas krietni tālāk par vienkārši skaitļiem. Iespējams, grāmatvedības uzņēmums var būt jūsu kompānijas finanšu partneris uz mūžu ar īpaši dziļām zināšanām ne tikai par to, kā finansēsiet, piemēram, nākamo lielo pirkumu, bet arī iegūt padomus par dažādiem privātiem darījumiem.

Pirms nolīgstat grāmatvedības uzņēmumu, pārliecinieties, vai izprotat četras pamatjomas vispārējā grāmatvedības praksē.

Uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumi

Tā kā grāmatvedim ir jābūt informētam par jūsu uzņēmējdarbības vidi, jūsu nodokļu situāciju un jūsu finanšu pārskatiem, ir lietderīgi vienoties, ka viss tiek apkopots un tiek izstrādāts finanšu plānu. Grāmatveži var sniegt padomus par visu, sākot no apdrošināšanas līdz biznesa paplašināšanai (piemēram, kā papildu kapacitāte ietekmēs darbības izmaksas?). Grāmatveži var sniegt ieskatu no malas no savas perspektīvas.

Grāmatvedība un uzskaite

Šī, iespējams, ir grāmatvedības pamatdisciplīna. Lai gan daudzi uzņēmumu īpašnieki paši pārvalda savus ikdienas darījumus, grāmatvedis var palīdzēt izveidot grāmatvedības sistēmu. Laba sistēma ļauj novērtēt rentabilitāti un veiksmīgāk strādāt ar cenām. Tas ļauj arī veiksmīgāk pārraudzīt izdevumus, izsekot budžetu, atklāt nozīmīgas tendences un samazināt izmaksas.

Nodokļu padomi

Grāmatvedības uzņēmumi, kas sniedz palīdzību ar nodokļiem saistītos jautājumos, parasti to veic divās sadaļās: nodokļu ievērošana un nodokļu plānošana. Plānošana attiecas arī uz kopējā nodokļu sloga samazināšanu. Ievērošana attiecas uz visu nodokļu likumu ievērošanu.

Auditēšana

Šos pakalpojumus, piemēram, bankas visbiežāk pieprasa kā aizdevuma nosacījumu. Pastāv daudzi revīzijas līmeņi, sākot no finanšu pārskatu sagatavošanas līdz pilnai revīzijai, kur grāmatvedis vai cita trešā persona apliecina, ka uzņēmuma finanšu informācija ir precīza.

Grāmatveža izvēle

Labākais veids, kā atrast labu grāmatvedi, ir saņemt rekomendāciju no sava jurista, biznesa partnera vai klienta.

Kad ir izvērtēti daži labi kandidāti, ir svarīgi noteikt, cik lielu daļu no uzņēmuma darba veiks grāmatvedis.

Grāmatvedības pakalpojumus var iedalīt trīs plašās kategorijās: darījumu reģistrēšana, to apkopošana un ienākumu un finanšu pārskatu ģenerēšana. Lai gan pirmās divas kategorijas prasa zemāku prasmju līmeni nekā pārējās, daudzi grāmatvedības uzņēmumi nosaka vienādu cenas likmi visām trim. Tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt, kādus precīzi darbus vēlaties uzticēt grāmatvedim.

Lai gan mazākiem grāmatvedības uzņēmumiem kopumā ir labākas cenas, tomēr tie var nepiedāvāt visus minētos pakalpojumus. Pārliecinieties, ka grāmatvedības uzņēmuma piedāvājumā ir viss tas, kas jums vajadzīgs. Ja tā nevar piedāvāt visus specializētus pakalpojumus, tai var būt sadarbība ar citiem uzņēmumiem. Noderīgi zināt, vai uzņēmumam ir pieredze darbā ar jūsu nozari, jo tām var būt dažādas specifikas – ražošana, interneta darījumi, kases darījumi u.c.

Maksa

Šo jautājumu jāpārrunā uzreiz sākumā. Daudzi grāmatvedības uzņēmumi prasa samaksu par stundām, citi strādā par fiksētu mēneša maksu, vēl kādi veic aprēķinus, balstoties uz ikmēneša apstrādāto dokumentu skaitu.

Tomēr nebalstiet savu lēmumu tikai uz izmaksām, jo grāmatvedis, kurš izmaksā vairāk, visticamāk, būs pieredzējušāks un spēs strādāt ātrāk nekā iesācējs vai mazāk pieredzējis, kurš maksās mazāk.

Pieci svarīgi jautājumi, kas jāuzdod, intervējot grāmatvedi:

Kas ir jūsu klienti? Kurā jomā specializējaties? Kādās industrijās jums ir pieredze? Klientu izaugsmes veiksmes stāsti? Kāds ir vēlamais komunikācijas veids un cik bieži iespējams komunicēt?

