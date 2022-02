Ideāla dāvanu karte – ideāla dāvana

Lai arī dāvanu kartes mēdz krist nežēlastībā un tikt uzskatītas par bezpersoniskām dāvanām brīžos, kad nezinām, ko kādam dāvināt, ir skaidrs, ka tas ir tikai mīts, kas ir viegli apgāžams. Ja salīdzinām dāvanu karti kādā veikalā vai pie pakalpojumu sniedzēja ar ātrumā paķertu nieku no tuvējā veikala, jo ar tukšām rokām viesos ierasties ir neērti, tad svara kausi nostāsies dāvanu karšu pusē. Katram no mums ir iecienītākie veikali un vietas, kuras mums patīk apmeklēt, tādēļ dāvanu karte pie šiem pakalpojumu sniedzējiem būs īsta medusmaize to saņēmējiem. Skaistumkopšanas saloni sievietēm un arī vīriešiem, dāvanu kartes aktīvās atpūtas cienītājiem, gardēžiem, modes guru un intelektuāļiem ir atrodamas Davanuserviss.lv veikalā.

Kā izvēlēties dāvanu?

Dāvanai ne vienmēr ir jābūt taustāmai. Bieži vien tieši tās dāvanas, kas dāvā dažāda veida atpūtas iespējas, sagādā vislabākās atmiņas un spilgtākās emocijas. Atpūta SPA, ekskursija saldējuma fabrikā, dažādas meistarklases – šo sarakstu var turpināt vēl un vēl. Dāvanu kartes no Davanuserviss.lv piedāvā plašu piedāvājumu visdažādāko izklaižu klāstam – vienatnē, divatā, atpūtai ar ģimeni un draugiem. Ar tām var iepriecināt ikvienu – kā mazu bērnu, tā nelabojamu romantiķi, autosporta cienītāju, kulinārijas entuziastu, jubilāru, kāziniekus un daudzus citus.

Dāvanu kartes pakalpojumiem

Lai atrastu vispiemērotāko dāvanu karti no visa plašā klāsta, iespējams izvēlēties dažādus filtrus. Populārākie ir:

dāvanas raksturs – respektīvi, kādos svētkos to ir nepieciešams pasniegt;

dāvanas saņēmējs – ikviens, sākot ar vecmāmiņu un beidzot ar mīļāko darba kolēģi;

valsts, kurā dāvana ir izmantojama – Latvija, Polija, Lietuva un Igaunija;

dāvanas veids – skaistumkopšana, kursi, piedzīvojumi kā VIP personai, gardēžiem un daudz kas cits.

Iespējams iegādāties arī dāvanu servisa dāvanu karti, kas ir naudas summa, kuru dāvanu kartes saņēmējs var lietot pēc sirds patikas. Dāvanu karšu izmantošanas termiņš ir trīs gadi, kas nozīmē, ka divus no tiem varēsiet dāvanu karti izmantot kā iegādāto pakalpojumu, savukārt trešajā gadā izmantot kādu pakalpojumu kartes vērtībā. Tās tiek piegādātas elektroniski dāvanas saņēmēja vai dāvinātāja e-pastā.