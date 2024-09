Silts halāts – komforts gan ziemā, gan vasarā

Ir karsta vasaras diena, un draugi aicina uz pirti. Bet ne jau “sārts un pliks”, kā vēsta dziesma par somu pirti, pēc karsēšanās uz lāvas un lēkšanas ezerā, kurināsiet ugunskuru un baudīsiet ko atspirdzinošu. Kā īstu pirtnieku, tā arī vienkāršu ciemiņu pēc pirts patīkami sasildīs mīksts halāts. It īpaši, ja uz pirti esat uzaicināts kādā dzestrākā vasaras pievakarē. Savukārt vēlā ziemas vakarā mīkstā halātā varēsiet atpūsties kā pie kamīna, tā dīvānā, lai nodotos kāda spraiga Šekspīra romāna lasīšanai. Halātu izvēle ir plaša, un tikpat daudzveidīga ir to kvalitāte. Lai jaunais halāts neizirtu pa vīlēm jau pēc pirmās mazgāšanas reizes, pirms tā iegādes vēlams izpētīt, no kāda auduma halāts ražots, cik biezs tas ir, un, protams, jāizvēlas jums tīkamākā krāsa.

Eleganti un mīksti sieviešu halāti

Sieviešu maigā āda vienmēr ilgojas pēc maiga pieskāriena. Tieši tāpēc dāmas iecienījušas kokvilnas halātus. Ir pieejami dažādu izmēru un krāsu halāti, lai ikviena varētu atrast sev piemēroto un tīkamo. Populāri ir arī halāti, kas ražoti no kokvilnas un poliestera attiecībā 60 pret 40. To raksts ir nedaudz raupjāks un priecēs tās sievietes, kuras iecienījušas stingrāka auduma apģērbu. Lai kāds arī būtu audums, halātu varēsiet vilkt gan pēc pirts, gan arī laiskojoties mājās vēsā rudens vai ziemas vakarā.

Vīriešu halāts – katram džentlmenim

Maldīgs ir uzskats, ka halātus valkā tikai sievietes. Tiesa, ja sievietes halātu uzskata gan par praktisku, gan estētisku apģērba gabalu, tad vīriešiem svarīgākais ir tieši halāta praktiskais pielietojums. Visbiežāk džentlmeņi halātu velk pēc dušas, kā arī pēc pirts vai baseina apmeklējuma. Mazs padoms sievietēm – ja nezināt, ko dāvināt savam mīļotajam, jauns vīrišķīgs halāts vienmēr ir teicama izvēle. Par halātu jo sevišķi priecātos arī kungi cienījamā vecumā. Vīrieši visbiežāk dod priekšroku vienkāršas krāsu gammas halātiem: tumšiem (melniem, ziliem) vai arī baltiem.

