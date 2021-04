Gaisa kondicionieris ikvienai vajadzībai

Pēdējos gados ir pieejamas daudzas meteorologu prognozes, kas liecina, ka apvidū, kur atrodas arī Latvija, tuvākos gados klimata izmaiņas palielinās vidējo gaisa temperatūru. Ziemas kļūs arvien siltākas un īsākas, savukārt vasaras garākas un karstākas. Līdz šim Latvijā ir bijis ierasts, ka karstas dienas ir labi ja vairākas nedēļas gadā, pārējā laikā pie mums ir mērens laiks vai drīzāk auksts un drēgns.

Līdz ar to arī gaisa kondiconiera jautājums kā tāds īsti aktuāls mūsu platuma grādos līdz šim nav bijis. Tā ir bijusi vairāk kā luksusa prece, kas tā ļoti nepieciešama tikai dažas dienas gadā. Pretēji dienvidu valstīm, kur mēs no ceļojumiem zinam, ka gaisa kondicionieris ir būtisks faktors viesnīcas vai bungalo numuriņa izvēlē.

Tuvojas tas brīdis, kad investīcija gaisa kondicionēšanas sistēmās var palielināt arī nekustamā īpašuma vērtību un prognozējami, ka nākotnē vērtīgāki būs nekustamie īpašumi, kas aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Mūsdienu gaisa kondicionieri aukstā laikā sasilda gaisu, karstā atdzesē, tie ir pieejami plašā izvēlē gan pēc jaudas, darbspējas parametriem, gan arī dizaina risinājumiem.

Nordair.lv ir jauns spēlētājs gaisa kondicionieru un zemes siltumsūkņu industrijā un klientiem piedāvā drošus un augstas kvalitātes produktus ar Vācijas kvalitātes zīmi. Uzņēmums pārstāv tikai augstākā līmeņa zīmolus – Daikin, Midea, Thermia, tādējādi sniedzot visaugstākā līmeņa servisu.

Nord Air komanda pēc daudzu gadu pieredzes gūšanas ārpus Latvijas robežām ir atgriezušies ar augstākās kvalitātes produktu un servisu Latvijas klientiem. Kompānija ne tikai pārdod minētos produktus, bet arī veic to uzstādīšanu, apkopi un remontu.

Kompānija piedāvā iegādāties, uzstādīt un arī apkalpošanas servisu sekojošus produktus:

Midea gaisa kondicionieri

Labas kvalitātes budžeta pirkums ir kvalitatīvie vācu Midea gaisa kondicionieri – joprojām atzīstamas kvalitātes, A++ klases energoefektivitātes un laba dizaina gaisa kondicionieri. Midea gaisa kondicionieru galvenā priekšrocība ir pieejamā cena.

Midea kondicionieru cena sākas no 449 eiro, kopā ar uzstādīšanu to izmaksas ir sākot no 699 eiro.

Daikin gaisa kondicionieri

Daikin gaisa kondicionieri savukārt ir augstākās kvalitātes produkti. Augsta kvalitāte par atbilstošu cenu. Šiem gaisa kondicionieriem ir plaša dizaina daudzveidība. Piemēram, Daikin Stylish sērijas gaisa kondicionieri ir novērtēti ar laba dizaina balvām.

Izvēlies savā iespējām un vēlmēm atbilstošāko gaisa kondicionieri Nordair.lv mājaslapā un piesaki to tiešsaistē, Nordair speciālisti nekavējoties sazināsies, lai piedāvātu detalizētāku informāciju.