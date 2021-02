Efektīva saimniekošana vairs nav neiespējamā misija

Inovācijas ienāk arī jūsu virtuvē, tomēr nereti var novērot, ka cilvēki tām pretojas, jo it kā visu var izdarīt arī ar roku – gadsimtā, kurā laiks ir nauda, šādām runām vairs nav vietas. Saimniekot efektīvi gan laika, gan naudas ziņā ir vieglāk nekā domāts. Virtuves kombains, trauku mazgājamā mašīna un putekļu sūcējs robots palīdzēs ietaupīt gan laiku, gan ilgtermiņā arī naudu.

Latvijas tirgū ir pieejami dažādi virtuves kombaini, tādēļ sev piemērotāko atrast ir pavisam viegli. Šīs ierīces ir slavenas ar savu daudzpusību un uzticamību. Tās ļauj viegli pagatavot dažādus kulinārijas izstrādājumus, kā arī pat saldējumu. Virtuves kombaini ir domāti tiem, kuri vēlas vienkārši darbināmu ierīci ar mūsdienīgi daudzpusīgu pielietojumu. Jūs varat izvēlēties no daudzām tirgū esošajām iespējām atkarībā no tā, kāda veida veiktspēju jūs sagaidāt. Tie, kas izcili darbojas virtuvē, ar virtuves kombaina palīdzību var gatavošanas laiku samazināt par vairākām stundām, jo vairāki manuālie gatavošanas posmi nu tiek izdarīti jūsu vietā, bet tie, kuri vēl tikai izkopj savas gatavošanas prasmes, novērtēs virtuves kombaina automātiskos griešanas un maisīšanas režīmus. Ja jūs vēl nezināt, kā tas viss darāms ātri un pareizi, tad šī ierīce to izdarīs jūsu vietā.

Kad gatavošana ir beigusies, savu virtuves kombainu varat izjaukt un tā daļas ir pavisam vienkārši mazgājamas trauku mašīnā. Trauku un virtuves rīku mazgāšana ar rokām jau sen ir pagātnē. Vēl joprojām nereti nākas dzirdēt nepareizu uzskatu, ka trauku mazgājamā mašīna izmanto daudz ūdens – tā nav taisnība! Trauku mazgājamā mašīna var veikt pilnu darbības ciklu, izmantojot daudz mazāk ūdens nekā jūs izmantotu, ja to pašu daudzumu trauku mazgātu ar rokām. Mūsdienīgās Boschun arī citu ražotāju tehnoloģijas ir pielāgotas, lai īpaši efektīvi izmantotu visus resursus (ūdeni, elektrību un mazgājamo līdzekli!), tādēļ trauku mazgājamā mašīna var palīdzēt arī ietaupīt uz elektrības rēķina. Trauku mazgāšana izlietnē vienmēr nozīmē aukstā pievienošanu karstajam ūdenim, par kura sildīšanu jau esat samaksājis, tikai tādēļ, lai temperatūra būtu patīkama jūsu rokām, bet ar šo ierīci, katrai programmai nepieciešamais ūdens daudzums tiek uzsildīts līdz vajadzīgajai temperatūrai, tādēļ nav jāuztraucas par nepamatotu ūdens vai elektrības patēriņu.

Visbeidzot, kad ēdiens jau gatavojas uz plīts un par netīrajiem traukiem rūpējas trauku mazgājamā mašīna, ir laiks ieslēgt putekļu sūcēju robotu, lai tas brīvgaitā uzkopj jūsu grīdas. Atbīdīt mēbeles tikai tādēļ, lai varētu izslaucīt grūti aizsniedzamās vietas, vairs nebūs nepieciešams, jo jūsu robots tiks galā arī bez tā. Izmantojot mūsdienīgo mājsaimniecības iekārtu priekšrocības, nu jums ir papildus laiks, ko pavadīt ar draugiem un tuvajiem, vai arī veltot to rūpēm par sevi.