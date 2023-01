Bigbank: Nedrošību pastiprina prognozes par gaidāmo ekonomisko lejupslīdi

Edgars Surgofts, Bigbank Latvija vadītājs

2022. gadā Latvijas ekonomikā nozīmīgu lomu spēlēja divas tendences – augsta inflācija un tās mazināšanai paredzētā EURIBOR likmes pakāpeniska paaugstināšana. Dārgo energoresursu dēļ pieaugot apkures un elektrības izmaksām, kā arī palielinoties esošo kredītu ikmēneša maksājumiem, 4. ceturksnī iedzīvotājiem nācās aizvien vairāk piedomāt pie tēriņiem un meklēt iespējas ietaupīt. Tas neapšaubāmi ietekmē patērētāju optimismu un attur no lielāku projektu īstenošanas pārskatāmā nākotnē. Daļa iedzīvotāju uz laiku iesaldē plānus iegādāties jaunu mājokli, automašīnu vai veikt kādu citu lielāku pirkumu, kam bija plānojuši piesaistīt bankas finansējumu. Taču tērē vairāk naudas mājokļa remontam un siltināšanai. Šim nolūkam Bigbank Latvija klientu gada laikā noformēto kredītu apjoms pieaudzis par 265 procentiem.

Mājsaimniecības, kuras kredītus noformējušas pirms 2022.gada notikumiem, arī pastiprināti interesējas par kredītu refinansēšanu, lai samazinātu ikmēneša maksājumu un tādējādi iegūtu vairāk naudas citām vajadzībām. Cilvēki apvieno vairākus kredītus vienā vai vienkārši pārfinansē kredītu pie citas bankas, lai iegūtu izdevīgāku procentu likmi. Šajā segmentā izjūtam pamatīgu klientu pieplūdumu – Bigbank Latvija refinansēšanas aizdevuma apjoms 2022. gadā pieauga par 163%, ja salīdzina ar 2021. gadu.

Ja abos minētajos segmentos izaugsme varētu turpināties arī 2023. gadā, tad citos tuvākajos mēnešos izsniegto kredītu apjoms varētu samazināties. Nedrošību pastiprina prognozes par gaidāmo ekonomisko lejupslīdi, kas varētu kļūt par nākamā gada dominējošo notikumu ekonomikā. Vismaz pirmajā pusgadā. Sagaidāms, ka iedzīvotāji kļūs aizvien piesardzīgāki un skeptiskāki pret tēriņiem. No vienas tas varētu palīdzēt samazināt inflāciju, taču no otras – samazināsies patēriņš un līdz ar to valsts ieņēmumi no nodokļiem.

Gada otrajā pusē iespējami dažādi scenāriji, ko ietekmēs vairāki svarīgi notikumi, tostarp Ukrainas kara gaita, energoresursu cenas un Eiropas Savienības panākumi inflācijas apkarošanas centienos.