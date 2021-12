Atslēgu serviss Rīgā un apkārtnē

Reizēs, kad nozaudēta, nolūzusi vai nozagta atslēga, ir nepieciešams rīkoties ātri un meklēt veidus, kā problēmu atrisināt. Lockservice.lv būs tieši tas pakalpojuma sniedzējs, kas palīdzēs ātri izkļūt no šīs nepatīkamās situācijas. Nevajadzēs stundām meklēt kompetentu atslēdznieku, kas pat nakts vidū varētu ierasties un atvērt durvis. Serviss sniedz dažāda veida ar atslēgu un durvju labošanu saistītus pakalpojumus ikvienam interesentam Rīgā un Rīgas rajonā 50 kilometru rādiusā. Pakalpojuma pieteikšana notiek telefoniski vai ar WhatsApp lietotnes starpniecību un uzreiz tiek arī nosauktas pakalpojuma izmaksas, kas paliek nemainīgas pat tad, ja rodas kādi neparedzēti sarežģījumi slēdzenes atvēršanas procesā.

Nemūķēt pašu spēkiem

Vai zinājāt, ka jaunākās paaudzes slēdzenēm var būt pat 7 dažādi drošības līmeņi? Vai zinājāt arī to, ka mūsdienīgas slēdzenes mēdz dēvēt par zirnekļa veida slēdzenēm, dēļ to mehānisma, kas caurvijas durvju iekšienē? Šie ir vieni no galvenajiem faktoriem, kādēļ jebkurš atslēgu serviss ieteiks durvis nemēģināt atmūķēt pašu spēkiem, jo augsta līmeņa drošības slēdzeņu galvenā funkcija, ir pasargāt no ielaušanās, līdz ar to, slēdzene nobloķēsies pavisam un vienīgā izeja no situācijas būs durvju izlaušana. Pirms pakalpojuma saņemšanas, būs nepieciešams pierādīt, ka esat konkrētā īpašuma īrnieks vai īpašnieks, lai izvairītos no nelāgām problēmām. Meistars adresē ierodas maksimums vienas stundas laikā.

Pakalpojumi ar garantiju

Lockservice.lv būs pa spēkam ne tikai slēdzenes atmūķēšana, bet arī jaunas slēdzenes uzstādīšana, konsultēšana par piemērotāko risinājumu, kas piemērots durvju veidam, automašīnas durvju atvēršana, ja gadījusies ķibele ar atslēgām un pašu slēdzeni, durvju nomaiņa un remonts un pat seifu atvēršana. Katram no sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota arī garantija. Katru gadu ražotāji veido arvien mūsdienīgākas un advancētākas slēdzeņu sistēmas, tādēļ servisa atslēdznieki regulāri pilnveido zināšanas, lai būtu iespējams palīdzēt jebkurā situācijā. Ja vēlaties papildus jaunai slēdzenei veikt arī durvju remontu, tad jārēķinās ar durvju demontāžu, taču, vēlākais dienas beigās, darbs jau būs paveikts un durvis uzstādītas.