5 veidi kā uzlabot savu seksuālo dzīvi

Intīmajai dzīvei ir būtiska loma ikviena cilvēka fiziskajā un emocionālajā labsajūtā. Piepildīta seksuālā dzīve ceļ pašapziņu, ienes vairāk prieka ikdienā un dod savu labumu arī veselībai. Diemžēl ne visi ir apmierināti ar savu seksuālo dzīvi vai to, ko spēj paveikt guļamistabā. Starp biežākajām problēmām ir erekcijas trūkums un nespēja tā pa īstam atslābināties… Citreiz var pietikt vien ar pāris vienkāršiem trikiem, lai justos kā kādreiz. Viens no tiem var būt dažādu seksa rotaļlietu izmantošana – tās plašā izvēlē ir pieejamas supersex.lv interneta veikalā.

Turpretim, ja šķiet, ka problēma jau ir ieilgusi un tai nepieciešams pievērsties nopietnāk – ieskatieties – šajā rakstā mēs esam apkopojuši vienkāršus un noderīgus padomus, kā ikviens spēs uzlabot savu intīmo dzīvi!

Esiet fiziski aktīvi

Viens no vislabākajiem veidiem, kā uzlabot savu sniegumu guļamistabā, ir nodarbošanās ar regulārām fiziskajām aktivitātēm. Lai uzlabotu sirds un asinsvadu veselību, ik dienu veltiet vismaz 30 minūtes laika fiziskajām aktivitātēm. Tas ne tikai uzlabos jūsu pašsajūtu, bet arī nāks par labu asinsritei, kurai ir svarīga loma erekcijas sasniegšanai un augsta libido nodrošināšanai! Tāpat pievērsiet papildus uzmanību arī iegurņa pamatnes muskuļu treniņam. Pierādīts, ka tieši šo muskuļu stiprināšana var pozitīvi ietekmēt erekciju un palīdzēt labāk vadīt ejakulāciju. Fiziskajām aktivitātēm veltītais laiks atspoguļosies ne tikai jūsu izskatā, bet arī seksuālās dzīves kvalitātē – jūsu sniegums būs labāks, bet mīlas rotaļas – ilgākas.

Izvairieties no lieka stresa

Bez šaubām – stresam un trauksmei mūsdienās ir pakļauts teju ikviens. Šāda emocionāla spriedze var negatīvi ietekmēt ne tikai mūsu noskaņojumu un pašsajūtu, bet arī mūsu intīmo dzīvi. Zināms, ka hronisks stress palielina stresa hormona – kortizola – līmeni organismā, un tas, savukārt, palielina depresijas, sirds slimību, svara problēmu un dažādu miega traucējumu risku un samazina libido. Paaugstināts kortizola līmenis var izraisīt arī asins plūsmas samazināšanos dzimumlocekļa rajonā, kā rezultātā samazinās vīrišķā hormona testosterona līmenis organismā. Pastāvīga trauksme apgrūtina arī erekcijas un orgasma sasniegšanu. Tāpēc – centieties izvairīties no stresa, cik vien iespējams! Varat izmēģināt dažādas meditācijas un elpošanas prakses, lai palīdzētu sev saglabāt mieru un pozitīvu skatu uz dzīvi! Šim nolūkam ieteicams pamēģināt arī masāžu vai relaksējošas mūzikas terapiju!

Nodrošiniet sevi ar pilnvērtīgu un veselīgu uzturu

Iespējams, būsiet pārsteigti, bet tas, ko ēdam, lielā mērā ietekmē arī mūsu seksuālās spējas. Ar olbaltumvielām, šķiedrvielām un veselīgajiem taukiem bagāts uzturs var palīdzēt uzlabot erekciju. Kā liecina kāds pētījums – vīrieši, kuriem ir liekais svars un kuri cieš no erekcijas problēmām – samazinot savu ikdienā uzņemto kaloriju, ogļhidrātu un slikto tauku daudzumu, ne tikai atbrīvojās no liekā svara, bet arī uzlaboja savas seksuālās spējas! Veselīgs un sabalansēts uzturs uzlabo seksuālo, urīnceļu un endotēlija šūnu funkciju, vienlaikus atbalstot arī sirds un asinsvadu veselību. Tomēr, ar uzturu vien var būt par maz, vislabāko rezultātu sasniegsiet lietojot arī uztura bagātinātājus – tādā veidā organisms saņems visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas labas vielmaiņas nodrošināšanai. Piedāvājumā ir visdažādākie uztura bagātinātāji (atkarībā no tā, kādu efektu sagaidāt), bet īpaši populāra izvēle ir seksuālo veselību uzturošie vitamīni. Tie satur augu ekstraktus, kas palīdzēs nodrošināt labu asins cirkulāciju, kā arī paildzinās un nostiprinās erekciju. Atgādinām, pirms šo vai citu uztura bagātinātāju lietošanas noteikti jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu!

Atbrīvojieties no kaitīgiem ieradumiem

Smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana vai narkotikas – šie kaitīgie ieradumi veicina seksuālās dzīves pasliktināšanos. Tajā skaitā arī libido samazināšanos, hormonu disbalansu, problēmas ar erekciju un priekšlaicīgu vai novēlotu ejakulāciju. Tomēr, pat ja saskarieties ar šīm problēmām jau tagad – situāciju vēl ir iespējams mainīt. Pētījumos ir pierādīts, ka atbrīvojoties no šiem kaitīgajiem ieradumiem, savu veselību un seksuālās spējas iespējams atgūt. Turklāt smēķēšanas vai alkohola lietošanas pārtraukšana samazinās sirds, aknu, plaušu un daudzu citu slimību risku. Tāpēc, lai arī cik grūti sākotnēji būtu atteikties no kaitīgajiem ieradumiem – ticiet, vēlāk jūs par to sev tikai pateiksieties!

Pietiekošs miega daudzums

Slikts naktsmiers var ne tikai radīt sliktu garastāvokli, bet arī atstāt citas negatīvas sekas. Pilnvērtīgs miegs, turpretim, palīdz saglabāt labu smadzeņu darbību, regulē glikozes līmeni asinīs, kontrolē ķermeņa svaru, uztur spēcīgu imunitāti un nodrošina atbilstošu testosterona daudzumu organismā. Pie tam miega kvalitātes, ilguma vai ritma izmaiņas var izraisīt arī erekcijas problēmas, kas pasliktinās intīmās dzīves kvalitāti. Veltiet pietiekami daudz laika, lai izgulētos – tas palīdzēs ne tikai jūsu labsajūtai, bet arī vairos libido un palielinās jūsu seksuālo enerģiju! Ceram, ka šie ieteikumi jums noderēs, un novēlām, lai par intīmās dzīves kvalitāti vairs nekad nav jāraizējas!