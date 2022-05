Virtuālais “es”

Varētu likties, ka apstiprināt personas identitāti elektroniskajā vidē nav nekas sarežģīts. Vien līdz brīdim, kamēr zini, ka ir elektroniskais paraksts, internetbanka vai kāda cita iespēja. Ja cilvēkam nav ne internetbankas, ne e-paraksta, ko tad? Kā elektroniski pierādīt, ka tiešām esmu Agita? Šāda neiespējamā misija bija jāspēj atrisināt arī alūksniešiem, kuri ir bankas klienti, bet viņiem nav savas internetbankas, piemēram, konts piesaistīts kādam radiniekam. Banka vien atsūta draudu vēstuli, ka, neapstiprinot identitāti, konts tiks bloķēts. Ko nu? Aizskriešana līdz bankai visai nelīdz, jo bankas durvis slēgtas, klientu pieņemšana notiek vien pēc iepriekšēja pieraksta. Zvans uz klientu apkalpošanas centru Rīgā visu saputro vēl vairāk. Tiek ieteikts doties uz blakus pilsētu, kur esot bankas filiāle, diemžēl pierakstīt var vairākas dienas pēc datuma, kas noteikts kā pēdējais mirklis identitātes apstiprināšanai. Došanās uz blakus pilsētu būtu ne vien novēlota, bet pavisam lieka, jo izrādās, ka bankas filiāles tur nemaz vairs nav. Vai klientu apkalpošanas speciālists zināja, ko iesaka? Palīdzēšana cilvēkam sanāca maldināšana. Laimīgas sakritības dēļ, esot īstajā vietā un īstajā laikā, bankas durvis atveras un identitāti izdodas pierādīt. Misija izpildīta.

Dublis numur divi. Diezgan mūsdienīgi ir arī komunikācijas pakalpojumu sniedzēji. Ar papīra dokumentiem strādāt vairs negrib, iesniegumus pieņem tikai elektroniski. Un atkal – kā lai paraksta, ja nav iespējams pieslēgties “Latvija.lv”, jo nav ne elektroniskā paraksta, ne internetbankas. Atbilde telefona otrā galā skan strikti – papīra formātā iesnieguma nav. Tāds pat nav paredzēts, visu dara tikai elektroniski. Atliek vien kārtot dokumentus, lai iegūtu mūsdienu modernās parakstīšanās iespējas, jo paraksts, kas gadiem rakstīts uz papīra, šajā gadījumā neder. Sirmgalvim atliek vien brīnīties, kādēļ vajadzīga elektroniskā identitāte, ja esi šeit, uz vietas, dzīvs un vesels. Tāds pats cilvēks kā visi, tikai bez elektroniskās parakstīšanās iespējām.

Elektroniskais paraksts un identitātes apstiprināšana interneta vidē nešaubīgi mūsu ikdienā ienāks arvien vairāk. Savu ietekmi uz to atstāja arī vīrusa ierobežojumi. Vairoties no vīrusa, iestāžu durvis bija slēgtas, mierinot, ka visu izdarīt var tāpat. Var! Tikai, ja ir elektroniskais paraksts. Arī pati biju spiesta savā ikdienā ieviest elektronisko parakstu. Lai arī veidoju to nelabprāt un ar dusmām, jo nevarēju konkrētajā brīdi saņemt pakalpojumu, ko man vajadzēja, tagad esmu priecīga, ka šis modernais paraksts man ir. Noderēja arī pēc tam, un esmu pārliecināta, ka vajadzēs arī turpmāk.