Foto: pixabay.com

Par vienu no apspriestākajiem diskusiju tematiem, pateicoties vienai no Latvijas Televīzijas raidījuma “Ko tu proti, Latvija?” vadītājām Beātei Bērziņai (Beta Beidz), sociālajos tīklos pēdējo nedēļu laikā kļuvis … grāmatu aromāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pati raidījuma ideja nav slikta, jo tajā aicināti piedalīties cilvēki, lai parādītu, kādas prasmes vai talantus attīstījuši. Cita lieta – cik no tajā redzētā patiešām ir kas īpašs, jo, piemēram, savu dziedātprasmi ir iespēja parādīt arī citos konkursos un televīzijas raidījumos. Taču ne par to ir stāsts. Beāte jeb Beta, manuprāt, ir talantīga raidījumu vadītāja – atraisīta, lieliski komunicē ar šova dalībniekiem, televīzijas studijā jūtas kā zivs ūdenī, taču ne mazāk svarīgi tas, KO un KĀ viņa pasaka. Frāze “biezās, vecās, smirdīgās grāmatas” nu jau ceļo no mutes mutē, un cilvēciski saprotama ir grāmatizdevējas Vijas Kilblokas reakcija, nodēvējot to par lasītprasmes apkarošanu sabiedriskajā medijā.

Grāmatas vecākajai un vidējai paaudzei ir Vērtība. Jo bija laiks, kad nebija interneta, viedierīču, un grāmata bija draugs, domubiedrs, atbalsts, padomdevējs… 21. gadsimtā maza meitenīte no pavisam citas paaudzes iemācās salikt Rubika kubu, skatoties videopamācību internetā. Un, kad Beta Beidz šovā “Ko tu proti, Latvija?” viņai saka: “Man likās, ka to mācās no biezām, vecām, smirdīgām grāmatām!”, “tulkojumā” tas varētu skanēt: “Lasīt grāmatas nav stilīgi.”

Pieļauju, ka daudziem mājās joprojām ir savas grāmatu istabas, kur plauktos rindojas latviešu autoru dzejas un prozas krājumi, kopoto rakstu un enciklopēdiju sējumi, pasaulslavenu literatūras klasiķu romāni, “Sprīdīša bibliotēka”, bērnu grāmatas no sērijas “Brīnumzeme” un vēl, un vēl. Jo bija laiks, kad tās patiešām lasīja un iegādāties savā ziņā bija prestiža lieta. Vai visas tika izlasītas? Diez vai…

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Arī man neceļas roka rakstīt vārdu savienojumu “veca, s……..a grāmata”. Un ir tik grūti mājās atbrīvoties no grāmatām, kuras izdotas pagājušā gadsimta 60., 70. gados, jo šķiet, kā gan tā var? Jo tās ir grāmatas.

Taču nav sliktuma bez labuma. Pateicoties Beatas Beidz izteikumiem, 1. aprīlī sociālajā tīklā “Facebook” grupā “Izcilas grāmatas” norisinājās akcija “Pierādi, ka esi intelEģents cilvēks – tev ir viena “vecā, smirdīgā grāmata”. Daudziem šī akcija bija pamudinājums pārlūkot savus grāmatplauktus, lai atrastu tajos izdevumus, kas sirdij tuvi, lasīti un pārlasīti atkal un atkal, jo, laikam ritot un dzīves pieredzi gūstot, atklājas arvien jaunas nianses. Tās ir grāmatas ar savu, ļoti īpašu “aromātu”, kas nekā ziņā nebūtu nodēvējams par smaku.