Tīra “Anniņu” dīķi

Gaujienā šovasar notiek dīķa pie “Anniņām” tīrīšanas un atjaunošanas darbi. Zālēm un aļģēm aizaugušais dīķis iegūs pavisam citus vaibstus, kas vietējiem gaujieniešiem un Gaujienas viesiem sniegs patīkamas sajūtas un tīrāku vidi apkārt.

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Avota stāsta, ka dažādi tīrīšanas darbi notikuši arī citos gados, tomēr aļģes un zālājs turpina augt. Otra problēma, ko iecerēts atrisināt šo darbu laikā, – bebru novirzīšana uz citām ūdenstilpēm. I. Avota stāsta, ka dīķi pie “Anniņām” iecienījuši vairāki bebri. “Lai risinātu problēmu ar bebriem dīķī, plānojam dīķa iekšpusē – gar malu –

apjozt žogu, lai viņi neturpina rakties dziļāk un dodas prom – atrast labāku vietu,” stāsta I. Avota.

Pirms darbu uzsākšanas pagasta pārvalde veica tirgus izpēti. No trijiem pretendentiem, kam tika nosūtīts uzdevums, dīķi pieteicās tīrīt tikai viens pretendents – “Vidzeme MTS” no Trapenes pagasta, kam šādu darbu veikšanā ir gan nepieciešamā pieredze, gan tehnika.

“Ikdienu iedzīvotājiem dīķa tīrīšana nemaina un nekā neietekmē. Dīķis bija aizaudzis, tādēļ nebija iecienīta peldēšanās vieta, peldētājus tur redzējām reti. Arī makšķerēt vietējie turp nedevās, jo mērījumi rāda, ka zivju dīķī gandrīz vai nav. Dīķi izmantoja vien kādi reti supotāji,” teic I. Avota un piebilst, ka no iedzīvotājiem nekādas pretestības vai iebildumu nav, tieši pretēji – vēlas skaistu un sakoptu dīķi, kas ir brīnišķīgās ainavas no pils uz “Anniņām” neatņemama sastāvdaļa. “Kopumā sabiedrība ir saprotoša

– ja darbi jādara, tad jādara. Par sakoptāku, videi un cilvēkiem draudzīgāku vietu tikai prieks. Tas nav darbs, kas jāveic katru gadu,” saka I. Avota. Līdzekļi dīķa tīrīšanai paredzēti no pašvaldībā plānotā budžeta Dabas resursu nodokļa sadaļas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana”.

“Dīķī satek dažādi lietus un avotu radītie ūdeņi. Tiks veiktas arī dūņu analīzes, lai būtu droši, ka ūdens dīķī ir videi un cilvēkiem draudzīgs. Izmantojot situāciju, ka ūdens ūdenstilpē ir nolaists, plānots atjaunot arī meniķi jeb ūdens līmeņa regulēšanas tvertni, jo iepriekšējais ir savu nokalpojis, ticis labots un lāpīts ar smilšu maisiem,” skaidro I. Avota.