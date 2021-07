Foto: Pirmā jauno deputātu sasaukuma sēde

Pirmajā Alūksnes novada domes jaunā deputātu sasaukuma sēdē šodien, 1. jūlijā, bija pulcējušies visi 15 ievēlētie deputāti: Arturs Dukulis, Modris Lazdekalns, Druvis Mucenieks un Artūrs Grīnbergs no Zaļo un Zemnieku savienības, Dzintars Adlers, Maruta Kauliņa un Jānis Skulte no partijas “Jaunā VIENOTĪBA”, Līga Langrate, Verners Kalējs un Modris Račiks no Jaunās konservatīvās partijas”, Druvis Tomsons un Ilze Līviņa no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Aivars Fomins un Elita Laiva no “VIDZEMES PARTIJAS, politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” un Jānis Sadovņikovs no partijas “Latvijas attīstībai”.

Uzsākot domes sēdi katram kandidātam tika pasniegta krūšu nozīme, kā apliecinājums tam, ka viņi kļuvuši par Alūksnes novada deputātiem.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja amatā ar 8 balsīm “par” ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers (Jaunā VIENOTĪBA).